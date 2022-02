Giarre, il consigliere comunale Alfio Bonaventura aderisce al gruppo ‘Prima Giarre’, oggi tra le prime forze politiche della città

Passaggio politico importante ieri sera in seno al consiglio comunale giarrese. Il consigliere Alfio Bonaventura ha formalizzato la propria adesione al gruppo politico ‘Prima Giarre’, già composto dal capogruppo Antonio Camarda e dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo. Eletto tra le fila della lista Nuova Giarre, riconducibile a Claudio Raciti, attuale vicesindaco di Giarre, Bonaventura ha spiegato in aula le motivazioni della propria decisione. “E’ una scelta dettata da due motivazioni, una personale ed una politica – spiega Alfio Bonaventura – Dal punto di vista personale, ho instaurato una proficua e leale collaborazione con il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo e con il capogruppo di ‘Prima Giarre’ Antonio Camarda. Lavorare insieme sulle stesse istanze ci ha permesso di cementare i rapporti, basati sulla stima e sul rispetto reciproci, ed ha reso possibile questa adesione in tempi brevi. Dal punto di vista politico, le affinità sono le stesse che ci uniscono già, sia a livello regionale che nazionale. Ci tengo a ribadire – conclude il consigliere comunale – che il mio rappresentante nella giunta guidata dal sindaco Leo Cantarella resta l’assessore ed il vicesindaco Claudio Raciti, nella cui lista sono stato eletto”. Con questo passaggio, dunque, salgono a tre i componenti del gruppo ‘Prima Giarre’, che diventa così tra le prime forze politiche all’interno del civico consesso giarrese. “Esprimo soddisfazione per il passaggio del consigliere Bonaventura al gruppo consiliare ‘Prima Giarre’, del quale mi pregio di essere capogruppo grazie alla fiducia accordatami dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo ed oggi anche dal consigliere Alfio Bonaventura – commenta Antonio Camarda – Ho apprezzato sin dall’inizio della consiliatura lo spirito collaborativo e la propensione all’impegno del collega Bonaventura. Sono certo che anche grazie a questa nuova adesione potrà incrementarsi la nostra azione ed il nostro impegno a sostegno dell’amministrazione Cantarella e del bene comune”. Esprime grande soddisfazione per l’arrivo nel gruppo del consigliere Bonaventura anche il presidente del Consiglio comunale giarrese. “È un piacere accogliere nel nostro gruppo l’amico e consigliere Alfio Bonaventura – dichiara Giovanni Barbagallo – Il nostro percorso condiviso è già realtà da diverso tempo, ma adesso era giusto che prendesse forma in modo ufficiale. Il suo arrivo non è solo un’aggiunta numerica al gruppo ma un rafforzamento ideale, valoriale e morale, che ci darà sicuramente forza nelle azioni politiche che intraprenderemo in futuro”.