Giarre, furti nella zona artigianale. Barbagallo (Lega): “Serve videosorveglianza”

Torna tristemente alla ribalta della cronaca l’area artigianale di contrada Codavolpe a Giarre. Dopo il furto perpetrato all’interno della struttura, sventato solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Giarre, il commissario della Lega di Giarre, Giovanni Barbagallo, che da tempo sollecita l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti, chiede interventi solleciti per garantire una maggiore sicurezza.

“Da tempo denunciamo lo stato di degrado e di abbandono dell’area artigianale giarrese – spiega Barbagallo – Dopo tanti mesi di battaglie abbiamo ottenuto la rimozione di una maxi discarica, adesso diventata un parcheggio. Per il resto non si è visto alcun interesse da parte dell’amministrazione comunale. Abbiamo chiesto di ripristinare la funzionalità dei cancelli per impedire che l’area resti accessibile a chiunque di giorno e di notte, senza alcun controllo.

Abbiamo chiesto l’installazione di un sistema di videosorveglianza come deterrente per i malintenzionati. Abbiamo chiesto un servizio di vigilanza notturna, in convenzione, attraverso qualche società di sicurezza. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Voglio ricordare che questo è un luogo in cui le aziende hanno investito centinaia di migliaia di euro in macchinari ed attrezzature e non è ammissibile che ci siano continuamente dei furti e che l’area sia in totale stato di abbandono”.

Il commissario leghista, infine, esprime il proprio compiacimento per l’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine. “Un plauso – conclude Giovanni Barbagallo – va all’Arma dei Carabinieri che come sempre è intervenuta celermente, sventando l’ennesimo furto. Ma il grande lavoro delle forze dell’ordine non può bastare, serve l’attenzione e la presenza dell’amministrazione comunale giarrese”.