Marano (M5S): “Catania congelata dal sindaco Pogliese sino al 2023. Compia un atto d’amore per la città, si dimetta”.

“La sospensione del sindaco di Catania rischia di protrarsi sino a marzo del prossimo anno. Un tempo ancora troppo lungo: la decima città d’Italia non può trovarsi per mesi e mesi senza guida alcuna. Si vive una paralisi istituzionale senza precedenti e, specie in queste condizioni, non possiamo permettercelo. Pogliese compia, adesso sì, un atto d’amore per Catania e si dimetta”.

A dirlo è la deputata regionale del M5S Jose Marano che aggiunge: “Non voglio entrare né nel merito delle vicende giudiziarie del sindaco né nel merito delle procedure della legge Severino. A Salvo Pogliese auguro di superare le vicende che lo riguardano ma all’istituzione che rappresenta mando un appello: non si può lasciare Catania senza guida. L’assenza del primo cittadino ha fatto piombare nella stasi il Comune e a livello politico il centrodestra è diviso in guerra tra bande, prova ne è il duro conflitto interno alla maggioranza anche per votare soltanto il vice presidente del consiglio comunale Pogliese dimostri di amare davvero Catania e dia la possibilità di poter votare e quindi di misurarsi con il consenso dei cittadini per poter avere un sindaco nel pieno delle sue funzioni”.