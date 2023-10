“Noi moderati” vuole essere esempio per il centrodestra

“Una riunione proficua, densa di contenuti e, al tempo stesso, utile per procedere nel solco dell’azione già tracciata dal nostro presidente, on. Maurizio Lupi, e secondo quanto concordato con il coordinatore politico, on. Francesco Saverio Romano”. Così l’on. Marco Forzese al rientro dalla riunione del comitato direttivo di “Noi Moderati” che si è tenuta nella sede di Roma, convocata anche per compiere un’analisi politica e una serie di valutazioni riguardo all’attività del consiglio nazionale. “E’ stato, inoltre, posto l’accento sulla campagna tesseramento – ha aggiunto l’on. Marco Forzese – che arriva in un momento di forte crescita del nostro partito e, dunque, coincidente con un periodo di attività che, a tutti i livelli, è stata giudicata rilevante, ponendo “Noi Moderati” come un autentico esempio sul fronte della coalizione di Centrodestra. E nell’intera Sicilia – ha concluso l’on. Forzese – contiamo di fare radicare sempre più il nostro Partito, seguendo la linea indicata dal nostro fondatore, on. Maurizio Lupi, e attraverso le opportune indicazioni del coordinatore politico, on. Francesco Saverio Romano”.

Comunicato Stampa