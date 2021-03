Scandalo sanità siciliana, il commento del Presidente di Regione Nello Musumeci

“Ho letto le agenzie, inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate non nascoste: è storia. Ma bisogna avere rispetto per la magistratura, ho fiducia nell’assessore Ruggero Razza. Se fosse responsabile da solo adotterebbe le decisioni consequenziali. Bisogna essere sereni e fiduciosi, sono convinto che la verità emergerà prestissimo”.

È quanto affermato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel corso di un intervento a Omnibus su La7 circa il coinvolgimento dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e l’arresto di tre tecnici dell’assessorato nell’operazione coordinata dalla Procura di Trapani che ha svelato la falsificazione dei dati inerenti alla situazione epidemiologica dell’Isola.