Scuola, Marano (M5S): “Regione introduca progetti per promuovere gli scacchi negli istituti scolastici”

La deputata del Movimento Cinque Stelle Jose Marano ha presentato una mozione per chiedere al governo regionale di promuovere progetti volti a diffondere nelle scuole i valori e gli insegnamenti veicolati dalla disciplina scacchistica.

“In questo momento così complesso per i nostri studenti e per la classe docente – dice Marano – un aiuto per poter implementare la didattica e renderla ancora più stimolante e coinvolgente tramite l’insegnamento e la pratica della disciplina degli scacchi.

Già nel 2011, attraverso un progetto di sperimentazione patrocinato dall’INVALSI ed eseguito in scuole su tutto il territorio nazionale, è stato dimostrato che l’insegnamento della materia scacchistica favorisce e sviluppa l’apprendimento di materie logico cognitive da parte degli alunni, in particolare della matematica.

Inoltre è un gioco che può contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l’integrazione sociale e indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali.

Già molti paesi europei, tra i quali l’Austria, la Francia, l’Olanda, la Germania e la Spagna, hanno reso obbligatorio il gioco degli scacchi adottando l’attività scacchistica nelle istituzioni scolastiche e anche la nostra Regione potrebbe essere, in questo senso, un’avanguardia con un dispendio irrisorio di risorse nella speranza che gli alunni possa rientrare – per ogni ordine e grado – in classe al più presto. Per questi motivi ho chiesto al governo regionale di poter investire al fine di rendere concreto l’utilizzo del gioco degli scacchi come strumento pedagogico nella scuola”.