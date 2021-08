Scuola, Saitta (M5S): “Oltre 5 milioni di euro di finanziamenti”

Sono state pubblicate le graduatorie relative all’avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli enti locali per i lavori di edilizia leggera (per 200 milioni) e per gli affitti di spazi per la didattica (per 70 milioni). A livello nazionale con le risorse stanziate, secondo i dati forniti dagli stessi Enti locali, si interviene su una popolazione scolastica di 806.233 studentesse e studenti, che corrispondono a circa 38.000 classi. A darne notizia è il deputato etneo del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta che ha snocciolato i dati relativi alla provincia.

“A Catania e provincia sono 23 i progetti ammessi per un totale di 5 milioni e 350 mila euro di cui un milione 800 mila euro alla città capoluogo e alla Città Metropolitana”, esordisce Saitta.

“Fondi cospicui anche per le scuole del comprensorio Calatino e per diversi comuni della provincia. In particolare 125 euro per Caltagirone, 100 mila per Militello Val di Catania, 150 mila per Castel di Iudica, 183 mila per Palagonia e 550 mila euro per Paternò. Si tratta quindi di fondi ingenti per poter garantire una ripresa delle attività didattiche sotto il segno della sicurezza per tutti gli alunni della provincia etnea. Uno sforzo importante del governo nazionale che ancora una volta su sollecitazione del M5S ha dato la necessaria attenzione al mondo della scuola”.

“Nello specifico le candidature per gli enti locali sono state aperte dal 6 al 13 agosto e sono state divise secondo tre diverse tipologie di intervento: per gli affitti e relative spese di conduzione; per i noleggi di strutture modulari e relative spese di conduzione; per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule. Adesso ricominciamo l’anno scolastico sperando di lasciarci alle spalle carenze strutturali e dad”.