Senatore Giacobbe: Rilascio del Green Pass ai cittadini italiani iscritti AIRE – Primo passo nella giusta direzione

Dopo varie sollecitazioni ed interventi il Ministero della Salute e il Ministero degli Affari Esteri congiuntamente hanno emesso una circolare che dovrebbe permettere ai cittadini italiani iscritti all’AIRE ed ai loro familiari conviventi attualmente in Italia che sono stati vaccinati all’estero o che sono guariti dal Covid ad ottenere il Green Pass.

“Sono soddisfatto” – dichiara il Senatore Francesco Giacobbe – ” è un passo nella giusta direzione poiché finalmente anche i nostri concittadini iscritti all’AIRE potranno avere il green pass”.

“Nella circolare si specifica che il rilascio del certificato verde potrà essere richiesto da tutti i cittadini se si trovano già sul territorio italiano, per cui un potenziale problema per quanti stanno pensando di ritornare in Italia nel futuro.” – continua il Senatore Francesco Giacobbe – “Mi auguro che presto venga risolto anche questo problema”.

La circolare indica che le certificazioni verdi saranno rilasciate seguendo i criteri di legge recandosi presso le ASL di competenza oppure tramite la piattaforma nazionale DGC e producendo alcuni documenti, quali certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera.

Al momento i vaccini riconosciuti dall’Agenzia europea per i medicinali e l’Agenzia Italiana del farmaco sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Potranno ottenere il green pass chi attesterà con un certificato la guarigione da COVID, certificato rilasciato sempre dall’Autorità Sanitaria estera.

I certificati vaccinali o di guarigione dovranno essere in formato cartaceo o digitale e dovranno essere redatti almeno in inglese o se altra lingua dovranno essere accompagnati da traduzione giurata.

Si potrà concludere la vaccinazione, nel caso di ciclo vaccinale a due dosi, in Italia se non sono decorsi i tempi specifici di somministrazione tra la prima e la seconda dose.

“Un ulteriore segnale positivo da parte del Governo anche di riconoscenza per i nostri connazionali e per i tanti che sono legati al nostro Paese. Occorre ora estendere le stesse norme a tutti gli italiani nel mondo. Solo così avremo fatto un ulteriore passo verso una libertà di movimento che si spera avvenga sempre di più nel futuro” – conclude il Senatore Francesco Giacobbe -.