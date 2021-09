Sicilia. Amministrative Adrano, Barbagallo: “Alleanza su nomi, temi e prospettive”

“E’ una giornata importante per Adrano perché l’iniziativa tiene insieme il perimetro politico Pd, M5s, Sinistra italiana e liste civiche attorno a una figura di spessore come Vincenzo Calambrogio che sarà un candidato sindaco all’altezza per dare alla comunità prosperità e sviluppo nei prossimi anni. Ad Adrano è maturata un’alleanza partita sui temi come la lotta alla povertà, alle diseguaglianze. E su questo ci siamo trovati e ci ritroveremo”.

Così il segretario regionale del Partito Democratico siciliano, Anthony Barbagallo, nel corso della conferenza di presentazione del candidato sindaco di Adrano, Vincenzo Calambrogio.

Ad Adrano, comune di 38 mila abitanti in provincia di Catania, si ripropone dunque uno schema – attuato l’anno scorso a Termini Imerese e ora a Caltagirone, grazie all’unione di intenti del segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo e dell’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Dino Giarrusso, oggi alla conferenza stampa.

“L’alleanza per noi qui ad Adrano – ha dichiarato – è sui nomi, sui temi e sulle prospettive. Il primo punto, ovviamente, è la lotta per la legalità e la valorizzazione di questa comunità partendo dalla valorizzazione turistica e culturale di uno dei siti più straordinari della nostra terra”.

Lo scorso anno – ha aggiunto Barbagallo sull’alleanza con i 5 Stelle – abbiamo fatto l’alleanza in due Comuni, Termini Imerese e Barcellona Pozzo di Gotto, quest’anno abbiamo 10 Comuni con oltre 15mila abitanti in cui si va al voto e abbiamo un accordo a Caltagirone, Adrano, San Cataldo e Lentini e c’è una grande possibilità di intesa a Favara. Ancora siamo in tempo per trovarla su Rosolini. Non soltanto teniamo il centrosinistra unito, ma lo allarghiamo al Movimento 5 stelle. Il centrodestra non può dire la stessa cosa, anzi”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche – oltre allo stesso Calambrogio e all’eurodeputato del M5S Dino Giarrusso -, anche Pippo Palazzotto, della lista civica “Azione Civica”, Eugenio Calì, della lista “Adrano Dinamica Bene Comune”, Pierpaolo Montalto segretario provinciale di sinistra italiana. Presenti inoltre il capolista del M5S Adrano Vittorio Santangelo, la senatrice Nunzia Catalfo, il segretario del circolo PD di Adrano Ermanno Vitale e Angelo Villari, segretario della Federazione provinciale PD di Catania.

Vincenzo Calambrogio, 66 anni, nel corso suo breve intervento ha sottolineato “l’importanza della coalizione che sostiene la mia candidatura. Tra i primi punti del mio programma c’è certamente il contrasto al lavoro nero che passa anche e soprattutto dalla scuola, dalla formazione, dalle competenze. La scuola deve essere il punto di riferimento di questa città, uno dei comuni del mezzogiorno con il più alto tasso di dispersione scolastica”.