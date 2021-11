Veicoli ecologici per trasporto scolastico, Saitta (M5S): “Dal governo fondi per oltre 1 milione di euro a Catania e Ragusa”

E’ ufficiale l’elenco dei Comuni italiani che hanno ricevuto i finanziamenti derivanti dal Dl Clima del Governo Conte. Si tratta di finanziamenti dedicati ai Comuni che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria i quali hanno potuto richiedere linee di finanziamento per il trasporto scolastico tramite veicoli ibridi ed elettrici. Il deputato Eugenio Saitta, del M5S, ha annunciato l’arrivo dei finanziamenti per due città isolane.

“Saranno Catania per quasi 1 milione e 200mila euro e Ragusa per circa 1 milione e 250mila euro a beneficiare dei finanziamenti del fondo – di 20 milioni di euro complessivi – istituito con il decreto Clima. Un fondo dedicato ai Comuni che erano in infrazione comunitaria al fine di migliorare la qualità dell’aria. Così Catania e Ragusa potranno realizzare linee di trasporto scolastico con veicoli ibridi o elettrici, contribuendo a mettere un freno all’inquinamento atmosferico”.

“Si tratta di finanziamenti importantissimi per i due enti che potranno aprirsi al futuro rispettando l’ambiente e implementando i servizi offerti agli studenti. Questa iniziativa e’ stata fortemente voluta dal M5s durante il governo Conte II, all’interno di un decreto che ha investito in totale 255 milioni di euro in mobilità green. Il trasporto scolastico svolge un ruolo importante nel processo di transizione ecologica, anche per l’impatto che può avere in termini di educazione ambientale dei nostri studenti. Con la pubblicazione sul sito del Mite della graduatoria dei Comuni beneficiari- conclude Saitta – si porta a termine un altro impegno per rendere le nostre città’ meno inquinate, più’ vivibili e sostenibili”.