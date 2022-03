Vertenza Pfizer, Marano (M5S): “Governo regionale riapra subito tavolo di crisi. Lavoratori esasperati. Non si perda più tempo”

La deputata regionale del M5S Jose Marano ha partecipato allo sciopero dei lavoratori Pfizer indetto dalle sigle sindacali per protestare contro il piano di licenziamenti, circa 210, annunciato dall’azienda.

“Massima solidarietà ai lavoratori e alle loro la famiglie – dice Marano -. Seguiamo da mesi questa vicenda e siamo giunti in una fase in cui non si può perdere tempo prezioso. Il governo regionale, con gli assessori alle Attività Produttive e al Lavoro, devono immediatamente riaprire il tavolo di confronto con l’azienda inopinatamente sospeso dall’assessore Scavone dopo una lettera inviata dalla Pfizer. Lettera che non ha dato alcuna rassicurazione sul destino dei lavoratori, sostengono i sindacati”.

Poi prosegue: “Se vogliamo che la vertenza arrivi al Ministero dello Sviluppo Economico occorre che si riapra subito il tavolo regionale: il governo Musumeci si sta assumendo la responsabilità di non riaprirlo. Di ciò ho già parlato al presidente della Regione e auspico che si proceda con immediatezza per poter portare poi il tavolo delle trattative a Roma: è una vicenda troppo grande per poter essere gestita a livello regionale”.