Vittime di reati violenti, domani il punto degli onorevoli Suriano (Misto) e Ascari (M5S)

Si terrà giovedì, 24 giugno, a partire dalle ore 16 nella sala stampa della Camera dei Deputati una conferenza stampa sul tema delle normative in vigore per le vittime dei reati violenti. Nel corso dell’incontro con i cronisti verranno annunciate misure migliorative delle leggi vigenti da parte delle onorevoli Stefania Ascari e Simona Suriano. Prenderanno parte alla conferenza stampa anche il prefetto Marcello Cardona e Giovanna Zizzo, quest’ultima madre di una figlia barbaramente assassinata dal padre nell’agosto del 2014 in provincia di Catania.

“Con i colleghi parlamentari – spiegano Ascani e Suriano – abbiamo già inviato una missiva al ministro per la Giustizia in merito alle evidenti criticità normative della disciplina vigente in materia di vittime di reati violenti. Criticità che riguardano sia i criteri eccessivamente stringenti dei risarcimenti che escludono i parenti di secondo grado sia l’esiguità degli importi previsti pur a fronte di reati gravissimi. Nel corso della conferenza stampa proporremo le soluzioni normative che abbiamo elaborato affinché vi siano per il riconoscimento dei risarcimenti tempi celeri e una applicazione estensiva della norma anche ai parenti di secondo grado, garantendo degli indennizzi commisurati al tipo di reato e di danno cagionato”.