Cna al Salone Internazionale del Turismo: il territorio ibleo protagonista

La Cna Turismo e Commercio di Ragusa, con Cna Sicilia, presentano il territorio ibleo al Salone Internazionale del Turismo Ttg Travel Experience di Rimini.

Anche quest’anno, nel contesto del modulo espositivo della confederazione nazionale, la Cna sarà quindi presente.

“Il format che da anni accompagna la nostra esperienza di partecipazione all’evento fieristico, esperienza arrivata oggi alla quinta edizione – spiegano da Cna Turismo e Commercio Ragusa – è basato essenzialmente sulla promozione del nostro territorio e delle nostre produzioni agroalimentari e artigianali, nonché degli usi e delle consuetudini locali”. Ma c’è una novità in più che si aggiunge alla partecipazione fieristica. Quale? “Questa edizione 2023 – sottolineano da Cna Turismo e Commercio Ragusa – sarà, infatti, caratterizzata dalla realizzazione dei post tour siciliani organizzati e coordinati dalla nostra associazione a livello siciliano in coincidenza con la chiusura della 60esima edizione del Ttg. I post tour si svolgeranno anche nella nostra provincia ed in particolar modo saranno invitati a partecipare i buyers internazionali che domenica 15 ottobre, in una giornata full immersion, avranno modo di scoprire i nostri territori a Ragusa, Modica e Scicli oltre ad assaggiarne le prelibatezze che gli stessi esprimono”.