Ricerca Scientifica, COVID-19: si può aumentare l’immunità combinando vaccini diversi?

Nel Regno Unito è partito l’arruolamento di volontari per uno studio clinico su una combinazione tra il vaccino di AstraZeneca-Oxford e quello di Pfizer: l’obiettivo è quello di verificare se con questa strategia è possibile ottenere nei soggetti vaccinati una risposta anticorpale più sostenuta di quella suscitata somministrando uno solo dei due vaccini.



Alcuni ricercatori del Regno Unito hanno avviato uno studio che combinerà due vaccini per COVID-19 nel tentativo di facilitare la logistica scoraggiante di immunizzare milioni di persone e potenzialmente di aumentare le risposte immunitarie nel processo.

La maggior parte dei vaccini per il coronavirus viene somministrata con due iniezioni: una dose iniziale (prime) è seguita da un richiamo (boost) per stimolare i linfociti di memoria del sistema immunitario e amplificare la risposta immunitaria. Lo studio clinico verificherà le risposte immunitarie dei partecipanti dopo aver ricevuto un’iniezione di un vaccino per il coronavirus prodotto dall’Università di Oxford e dalla casa farmaceutica AstraZeneca, che utilizza un virus innocuo per portare nelle cellule un gene chiave del coronavirus, e un’iniezione del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer, che usa le istruzioni dell’RNA per suscitare una risposta immunitaria. La sperimentazione, che è gestita da ricercatori dell’Università di Oxford, ha iniziato l’arruolamento il 4 febbraio.

Gli sviluppatori di vaccini spesso ne combinano due per combattere lo stesso agente patogeno, e i ricercatori sono ansiosi di implementare la strategia– nota come vaccino eterologo prime-boost – contro il coronavirus. Una combinazione eterologa prime-boost è stata approvata l’anno scorso dagli enti regolatori europei per proteggere contro Ebola, e i vaccini sperimentali contro l’HIV spesso si basano su questa strategia, spiega Dan Barouch, direttore del Centro per la virologia e la ricerca sui vaccini al Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston. Ma deve ancora essere testata per i vaccini per COVID-19, che tipicamente sono somministrati con un’iniezione ripetuta dello stesso vaccino.

La capacità di mescolare e abbinare i vaccini potrebbe rendere i programmi di vaccinazione più flessibili: accelererebbe il processo e ridurrebbe l’impatto di eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento. “Rende la distribuzione davvero molto più semplice”, ha detto Mary Ramsay, che dirige la divisione per i vaccini del sistema sanitario pubblico britannico, in una confernza stampa il 3 febbraio.

Oxford ha dichiarato che sperimenterà anche combinazioni del suo vaccino per COVID-19 con Sputnik V, il vaccino russo per il coronavirus, che utilizza virus innocui per trasportare i componenti del coronavirus nelle cellule. Sputnik V, che nei giorni scorsi ha dimostrato di avere un’efficacia contro il COVID-19 superiore al 90 per cento, è esso stesso un vaccino eterologo prime-boost, formato da componenti virali diversi tra la prima e la seconda dose.

Focus sui linfociti T

Alcuni ricercatori ritengono anche che la combinazione di due vaccini potrebbe rafforzare le risposte immunitarie sfruttando le migliori caratteristiche di ciascuno. Questo sarebbe particolarmente auspicabile ora che gli sviluppatori di vaccini stanno combattendo contro varianti del coronavirus che sembrano essere parzialmente resistenti a certe risposte immunitarie, sottolinea Barouch. “È possibile che le risposte siano migliori di quelle che i due vaccini possono ottenere da soli”, dice Barouch. “Ma per COVID-19 questo resta da dimostrare sperimentalmente”.

La sperimentazione di Oxford mira ad arruolare 820 persone, e testerà due programmi di dosaggio: uno con quattro settimane di pausa tra le due iniezioni, e un altro con un intervallo di 12 settimane.

Lo studio non riguarderà direttamente quanto la combinazione protegge contro COVID-19, dato che un simile test avrebbe bisogno di essere molto più ampio e richiederebbe molto tempo per essere completato. Invece, il team raccoglierà regolarmente campioni di sangue per misurare i livelli di anticorpi e delle cellule immunitarie chiamate linfociti T prodotte dai partecipanti contro il coronavirus. Saranno verificati anche eventuali problemi di sicurezza.

I linfociti T potrebbero essere la chiave per aumentare la risposta immunitaria. I vaccini a RNA hanno generato potenti risposte anticorpali al virus SARS-CoV-2, ma non si sono dimostrati efficaci quanto il vaccino di AstraZeneca e Oxford nello stimolare una classe di linfociti T chiamati linfociti T CD8+, spiega Zhou Xing, immunologo della McMaster University di Hamilton, in Canada. Queste cellule possono rafforzare una risposta immunitaria identificando e distruggendo le cellule infettate dal virus.

Gli studi sugli animali suggeriscono che una risposta immunitaria rafforzata è possibile: in un articolo di preprint pubblicato su bioRxiv il 29 gennaio, i ricercatori hanno riferito che una combinazione di un vaccino per coronavirus a RNA e con il vaccino AstraZeneca ha stimolato linfociti T CD8+ nei topi meglio dei due vaccini somministrati singolarmente.

Vettori virali

Altre combinazioni potrebbero dare risultati simili. L’immunologo Jae-Hwan Nam dell’Università Cattolica di Corea a Bucheon è particolarmente ansioso di vedere gli studi sul vaccino di AstraZeneca insieme a un vaccino a base proteica prodotto da Novavax a Gaithersburg, nel Maryland. I vaccini proteici provocano risposte immunitarie in modo simile ai vaccini RNA, dice, e quello di Novavax potrebbe essere più facile da produrre e distribuire rispetto ai vaccini a RNA.

A differenza dei vaccini a RNA, Sputnik V funziona combinando due vaccini, ciascuno dei quali ha inserito il DNA che codifica la proteina spike, cruciale per il coronavirus, in un virus innocuo. Il virus entra nelle cellule umane, dove il DNA viene espresso. Il sistema immunitario poi monta una risposta alla proteina spike.

Ma se lo stesso virus viene usato in iniezioni successive, una risposta immunitaria contro il virus innocuo potrebbe attenuare la risposta alla spike. Sputnik V affronta questo problema utilizzando due diversi virus di trasporto, uno per ogni iniezione. Il vaccino di AstraZeneca ne usa solo uno, il che rende particolarmente promettenti gli studi sul vaccino eterologo prime-boost di Pfizer e Sputnik V.

Se tutto andrà bene, i risultati della parte dello studio che testa il regime su quattro settimane dovrebbero essere disponibili entro giugno, in tempo per orientare la campagna di vaccinazione in corso nel Regno Unito, spiega Matthew Piton, pediatra dell’Università di Oxford e capo ricercatore dello studio.

Piton dice che il team spera di aggiungere altri vaccini al suo test non appena saranno disponibili. Gli studi combinati sono possibili grazie al rapido sviluppo di più opzioni vaccinali contro il coronavirus, dice Xing. “Siamo in una posizione forte per inseguire le migliori strategie dal punto di vista immunologico”, dice.