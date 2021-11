Giocando si può insegnate ai piccoli pazienti l’igiene dentale

CATANIA – Si terrà domani, 27 novembre a partire dalle 10 la giornata gratuita di prevenzione orale presso Addendo di Catania. Visite gratuite tra fiabe e lezioni

“Lavare i denti tutti i giorni e prendersi cura della propria igiene orale sin da bambini”.

E’ questa la prima regola che si imparerà a “Maninbocca”, la giornata dedicata alla prevenzione orale, organizzata dalla clinica odontoiatrica Addendo con la partecipazione del dottore Antonello Sinatra, pediatra e neuropsichiatra infantile, che si terrà il sabato, 27 novembre, partire dalle 10:30 all’interno della struttura.

Un incontro all’insegna delle buone abitudini, imparando attraverso il gioco quelle piccole ma essenziali regole di buona pulizia, che partono dal giusto approccio allo spazzolino.

“La prevenzione è importante soprattutto nelle malattie che possono insorgere nel cavo orale – spiega Valentia Ragusa, igienista dentale – è importante prevenire nella prima età, perché è più facile intercettare il problema e poi bisogna ricordare sempre che la vera prevenzione sta nell’educare all’importanza di prendersi cura dei propri denti”.

La giornata sarà aperta dalla presentazione del libro “Lupetto Dentino”, scritto dalla dott ssa Anna Franco, odontoiatra e pedodontista, e da Marta Vettoretto.

Una fiaba raccontata con illustrazioni e disegni a cura di Mattia Rossi, per aiutare i bambini a non avere più paura del dentista e vederlo come un loro amico e nel contempo imparare, sorridendo, alcune importanti abitudini, con il prezioso supporto dei genitori, anche loro protagonisti dell’evento.

Seguiranno le visite, apprendendo alcune nozioni di prevenzione, igiene e l’uso di alcuni strumenti ed esami specifici come ad esempio la prova con il rilevatore di placca.

“Grazie a questi incontri i bambini cominceranno a comprendere il valore dell’igiene orale – spiega il dottor Sinatra – e di tutti questi piccoli ma grandi gesti che favoriscono un percorso di conoscenza e di crescita”.

La giornata dedicata a bambini dai 6 mesi a 14 anni, vedrà la presenza delle dott.sse Valentina Ragusa, igienista dentale e Maria Luisa Di Stefano, specialista in ortodonzia.