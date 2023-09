Riorganizzazione della rete ospedaliera: “Priorità ai territori”

Dovrebbe essere uno dei principali temi da affrontare alla piena ripresa delle attività dell’Ars.

La riorganizzazione della rete ospedaliera è, per il vice presidente della commissione Sanità, Calogero Leanza del Pd un’assoluta priorità, da affrontare tenendo conto soprattutto delle esigenze e delle specificità di ciascun territorio.

“Con la piena ripresa delle attività dell’Ars – spiega Leanza- chiederò che la riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana sia uno dei temi da affrontare con urgenza in commissione Sanità: è necessario il pieno coinvolgimento dei sindaci e dei rappresentanti del territorio. Bisogna avere il coraggio di mettere mano alla rete ospedaliera senza scelte calate dall’alto o dettate da logiche che non sia connesse alla reali esigenze territoriali e dell’utenza. Solo in questo modo sarà possibile avviare un vero percorso di rigenerazione e potenziamento dell’offerta sanitaria ospedaliera in Sicilia, tale da assicurare il diritto alla salute ai cittadini. È inoltre necessario – conclude il deputato regionale – considerare le esigenze specifiche di alcune aree come i Nebrodi e le Isole Eolie che meritano una attenzione particolare”.