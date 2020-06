Salute: come fare visite odontoiatriche in sicurezza

CATANIA – Si ritorna alla vita ‘normale’ e questa normalità passa anche attraverso la ripresa delle nostre abitudini e dunque anche attraverso visite mediche specialistiche che in questi mesi di lockdown abbiamo rimandato. Tra queste, sicuramente, anche quelle odontoiatriche. In molti si chiedono se è sicuro fare un controllo. A rispondere è Antonio Pacino, direttore sanitario della clinica Addendo che evidenzia come sia possibile applicare dei protocolli covid free nelle strutture sanitarie.

“Da noi sono stati attivati 3 fondamentali protocolli che prevedono: un impianto per il ricambio di aria che assicura il mantenimento di un’ambiente pulito e salubre, appuntamenti certi e distanziati e l’adozione di tutti i dispositivi di sicurezza per il personale medico e paramedico per la protezione dei pazienti. Covid free per noi significa sicurezza – spiega ancora il dottore Antonio Pacino, direttore sanitario della clinica – per questo abbiamo creato una convenzione con un laboratorio di analisi, in cui può recarsi il paziente, in maniera assolutamente libera, per eseguire il test e scoprire se ha contratto il virus o se è immune. Ma non solo, l’ambiente viene sanificato sia prima che dopo ogni visita, con ricicli di aria ogni 7 minuti e le prestazioni si svolgono in totale sicurezza grazie anche agli ampi spazi della struttura che impediscono il rischio di assembramenti”.

Ad ogni paziente anche in questa fase di ripresa, come modus operandi della struttura, viene sempre assicurata “una perfetta anamnesi di gruppo”, garanzia per un lavoro più sicuro e per una didattica corretta. Per questo motivo tutte le azioni mediche, nei limiti del possibile, sono compiute da tutto lo staff che, in sinergia, cerca di trovare le soluzioni migliori e meno invasive, offrendo sempre prestazioni di alto livello.

“Adesso guardiamo al futuro con speranza – conclude il dottore Carmelo Scicolone, amministratore e responsabile dell’equipe medica – con l’obiettivo di sempre: raggiungere lo stato di benessere e di salute del paziente e soddisfare tutti i suoi bisogni”.