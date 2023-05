Torna “Maggio in…forma”: prevenire salva la vita

CATANIA – “Grazie alle mammografie eseguite ogni anno in occasione del ‘Maggio in…forma’ abbiamo scoperto diversi tumori che non si sentivano neanche alla palpazione”.

È uno dei dati più importanti che viene sottolineato dalla presidente dell’Andos Catania, nonché direttrice dell’unità operativa complessa di a enologia all’ospedale Cannizzaro di Catania, Francesca Catalano parlandoci dell’edizione 2023 del ‘Maggio in…forma” e che consente alle donne nella faccia d’età compresa tra i 40 e i 49 anni di effettuare gratuitamente delle mammografie.

“La prevenzione salva la vita”, ribadisce la dottoressa Catalano ricordando che sono tanti gli appuntamenti in calendario per sostenere questa iniziativa tra cui la giornata del 20 maggio in piazza Stesicoro a Catania quando sarà possibile prenotare lo screening: una giornata che vede insieme Andos e Fondazione Marilù Tregua.

Ecco le dichiarazioni della dottoressa Catalano: