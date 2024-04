Domenica 7 aprile a Misterbianco (CT) si terrà il “Villaggio della salute”

Domenica 7 aprile dalle 10.00 alle 18.00 si terrà presso la località etnea di Misterbianco (CT) il “Villaggio della Salute“, evento promosso dall’Associazione Medici Sicilia e in collaborazione con Sicilia Emergenza One e Hygea, con il patrocinio della Città di Misterbianco. Presso Piazza Pertini (luogo dove si tiene il mercato cittadino) un team di medici, infermieri e altri professionisti del settore saranno pronti ad offrire una serie di servizi essenziali come ad esempio:

– Check-up diabetologico e valutazione parametri vitali.

– ⁠Screening cardiologico (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

– ⁠Screening otorinolaringoiatrico (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

– ⁠Screening dermatologico (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

– ⁠Screening senologico ad opera della Brest Unit dell’Ospedale Cannizzaro (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

– ⁠Screening visivo ad opera del centro ottico Musumeci (orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

– ⁠Screening posturale e podologico ad opera del Centro Ortopedico Kineo (orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

– ⁠Angolo del pediatra e dei personaggi delle favole con Pet Therapy, Screening Pediatrico, e attività educative. Sarà presente anche una Logopedista e un’Osteopata Pediatrica a completa disposizione dei più piccoli (orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

– ⁠Simulazione BLSD (orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

– ⁠Simulazione con cani da soccorso ad opera dell’Associazione Magna Vis (orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

– ⁠Installazione campo di Primo Soccorso (orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

Inoltre ha aderito al progetto del “Villaggio della Salute” anche il Catania F.C.