Scienze. La variante Omicron non sfugge del tutto alla protezione immunitaria

Secondo primi studi preliminari, i vaccini attuali proteggerebbero meno da Omicron. Ma i richiami, ovvero le terze dosi di vaccinazione, dovrebbero migliorare la risposta del sistema immunitario a questa variante

I primi dati preliminari forniscono un’indicazione di quanto la variante Omicron di SARS-CoV-2 riesca a vanificare la protezione immunitaria fornita dalla vaccinazione: questa riduzione sarebbe netta, ma non completa. Secondo le analisi dei gruppi di lavoro di Sandra Ciesek dell’Ospedale universitario di Francoforte sul Meno, in Germania, e Alex Sigal dell’Università di KwaZulu-Natal a Durban, in Sudafrica, gli anticorpi formati da due dosi di vaccinazione difficilmente forniscono una protezione misurabile contro l’infezione, ma una terza dose di vaccinazione così come la combinazione di infezione e vaccinazione bloccano il virus in modo notevole. Un altro studio di un gruppo guidato da Daniel J. Sheward del Karolinska Institute di Stoccolma suggerisce anche una notevole protezione residua, soprattutto tramite la combinazione di vaccinazione e infezione.

Questo dimostra che Omicron sfugge in gran parte a un’immunità esistente e probabilmente porterà a molte scoperte nelle vaccinazioni. Tuttavia, la perdita di protezione data dalla vaccinazione non è completa. Gli studi non misurano l’effettiva protezione fornita dalle vaccinazioni, ma quanto fortemente gli anticorpi esistenti impediscono al virus di infettare le cellule. Questo valore di laboratorio non può essere convertito direttamente in una protezione vaccinale effettiva.

Gli esperti quindi si aspettano ancora che i vaccini, in particolare, riducano in modo significativo i decorsi gravi di malattia. “Ipotizzo che la protezione contro la malattia grave rimanga ragionevolmente elevata negli individui immunizzati”, scrive il virologo Florian Krammer su Twitter. Ciò può essere attribuito a diversi fattori, come gli anticorpi non neutralizzanti e l’attività delle cellule T e B.

Stesso recettore, meno protezione

I gruppi di ricerca di Ciesek e Sigal hanno lavorato direttamente con campioni della variante del virus isolata per la prima volta in Sudafrica, mentre il gruppo di Sheward ha lavorato con uno pseudovirus prodotto artificialmente che esprime la proteina spike. Per determinare l’effetto degli anticorpi suscitati dai vaccini, gli esperti hanno testato quanto efficacemente gli anticorpi riuscissero a bloccare il virus in campioni di sangue. Il gruppo di Sigal ha così verificato la protezione di 12 persone immunizzate con il vaccino Biontech. Sei di loro erano state anche infettate da SARS-CoV-2. Nei test, l’effetto protettivo è diminuito in media di 41 volte rispetto al virus originale, ma non allo stesso modo in tutti i soggetti di prova. Cinque delle sei persone che sono guarite hanno mostrato una notevole protezione data dagli anticorpi.

In un altro studio, Sigal ha scoperto che Omicron fa ancora affidamento sul recettore cellulare ACE2: il virus ha infettato cellule che il suo gruppo aveva artificialmente dotato del recettore ACE2, ma non i precursori non modificati di queste cellule. Considerate le evidenti mutazioni nel virus, gli esperti avevano temuto che il patogeno fosse passato a una molecola diversa come punto d’ingresso, rendendo la lotta contro la pandemia molto più difficile. “Questo è meglio di quanto mi sarei aspettato per Omicron,” ha scritto Sigal su Twitter commentando i risultati. “Significa che possiamo affrontare il problema con le risorse che abbiamo.”

Secondo il ricercatore, il gruppo di ricerca di Ciesek ha ottenuto risultati comparabili (la pubblicazione non è ancora disponibile). Dallo studio è emerso che gli anticorpi indotti da due dosi del vaccino Biontech, del vaccino Moderna e la vaccinazione incrociata con AstraZeneca e Biontech non forniscono una protezione misurabile sei mesi dopo la seconda vaccinazione. Una terza dose di vaccinazione, d’altra parte, aumenta l’efficacia degli anticorpi al 25 per cento dopo tre mesi, il che dimostra anche che Omicron non sfugge completamente alla protezione immunitaria. Secondo Ciesek, tuttavia, la protezione è ridotta di 37 volte rispetto a Delta. Inoltre, il gruppo ha dimostrato che il farmaco anticorpale Ronapreve, composto dagli anticorpi monoclonali Imdevimab e Casirivimab, che è usato nei gruppi a rischio, sembra non avere alcun effetto contro Omicron.

I risultati dello studio svedese del gruppo di Sheward sono un po’ più incoraggianti. Essi indicano un calo minore dell’effetto protettivo rispetto alle analisi di Ciesek e Sigal. Il gruppo ha testato campioni di sangue di 17 donatori con anticorpi contro SARS-CoV-2 e di 17 persone che lavorano in cliniche e che erano sia vaccinati sia già infettati. Secondo i risultati, il calo della protezione immunitaria è estremamente variabile, passando da nessun calo a un fattore 23 rispetto all’effetto protettivo contro il virus originale.

Il booster è comunque utile

Le persone che non erano solo vaccinate ma anche infette hanno avuto il miglior effetto protettivo. Tuttavia, lo studio non fornisce alcuna informazione su quanto spesso e quando le persone sottoposte al test fossero state vaccinate; inoltre, quello studio è considerato meno significativo a causa del virus fittizio usato.

Presumibilmente, arriverà un vaccino specifico contro la nuova variante. Secondo i dati, lo sviluppo di un vaccino adattato a Omicron ha senso, scrive anche Ciesek su Twitter. Gli esperti si aspettano da tempo che le vaccinazioni contro SARS-CoV-2 debbano essere adattate alle nuove varianti nel tempo. Poco dopo la sua scoperta, l’azienda Biontech ha annunciato che avrebbe testato la nuova variante del virus ed eventualmente iniziato lo sviluppo del vaccino.

L’azienda stessa afferma di aver già preso accordi con il suo partner statunitense Pfizer per adattare il vaccino alle cosiddette varianti di fuga, come Omicron, entro sei settimane. Questo include studi in corso con “vaccini specifici per le varianti” già sviluppati, che Biontech intende usare come dati campione per l’approvazione di un vaccino modificato.

Nei vaccini a mRNA solo pochi punti nella sequenza dei blocchi genetici usati vengono cambiati, mentre per il resto è altrimenti identico al precedente: per questo, i vaccini adattati alle mutazioni si comportano presumibilmente allo stesso modo dell’originale. Se questo fosse dimostrato, una simile variante del vaccino potrebbe essere approvata molto rapidamente. Biontech ha annunciato che un vaccino modificato potrebbe essere distribuito entro 100 giorni. Ma poiché questi vaccini adattati non saranno disponibili fino a febbraio o marzo 2022 al più presto, non si dovrebbe aspettarli. È utile farsi vaccinare, anche con la terza dose, ora.

articolo proveniente da “Le Scienze”. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.