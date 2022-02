É ufficiale, secondo la ricerca scientifica il long COVID è meno probabile nei vaccinati

Da diversi studi sta emergendo l’evidenza che i vaccini contro SARS-CoV-2 proteggono in modo più efficace anche dai sintomi a lungo termine, come mal di testa, affaticamento e dolori muscolari, che colpiscono persone guarite ma non vaccinate

I dati delle persone infettate da SARS-CoV-2 all’inizio della pandemia si aggiungono alle prove crescenti che indicano che la vaccinazione può aiutare a ridurre il rischio di long COVID.

Ricercatori israeliani riferiscono che persone che hanno avuto sia l’infezione da SARS-CoV-2 sia dosi di vaccino Pfizer-BioNTech avevano molte meno probabilità di riferire una serie di sintomi comuni di long COVID rispetto a persone che non erano vaccinate quando sono state infettate. Inoltre lo studio, non ancora sottoposto a peer review, mostra che le persone vaccinate non avevano più probabilità di riferire sintomi rispetto alle persone che non erano mai state infettate da SARS-CoV-2.

“Ecco un’altra ragione per vaccinarsi, se ce ne fosse bisogno”, dichiara il co-autore Michael Edelstein, epidemiologo della Bar-Ilan University di Safed, in Israele.

Le persone con la condizione debilitante chiamata long COVID continuano a sperimentare sintomi – come affaticamento, mancanza di respiro e anche problemi di concentrazione – settimane, mesi o anni dopo l’infezione da SARS-CoV-2. Alcuni stimano che fino al 30 per cento delle persone infettate, comprese molte che non sono mai state ricoverate hanno sintomi persistenti.

La vaccinazione riduce l’incidenza di long COVID impedendo alle persone di essere infettate, innanzitutto. In teoria, le iniezioni potrebbero anche proteggere contro questa condizione limitando la durata del periodo di tempo in cui il virus ha libero sfogo nell’organismo durante le infezioni successive alla vaccinazione. Ma finora i pochi studi che hanno esaminato se i vaccini proteggono dal long COVID hanno avuto risultati contrastanti, sottolinea Akiko Iwasaki, immunologa virale della Yale School of Medicine di New Haven, nel Connecticut.

Per esaminare gli effetti a lungo termine della pandemia, tra luglio e novembre 2021, Edelstein e i suoi colleghi hanno chiesto a più di 3000 persone se stavano sperimentando i sintomi più comuni del long COVID. Tutte sono state testate per l’infezione da SARS-CoV-2 tra marzo 2020 e il periodo dello studio.

I ricercatori hanno confrontato la prevalenza di ogni sintomo con lo stato vaccinale auto-riferito e hanno scoperto che i partecipanti vaccinati con un ciclo completo e che avevano avuto il COVID-19 avevano probabilità più basse di riferire i sintomi rispetto alle loro controparti non vaccinate: meno 54 per cento per mal di testa, meno 64 per cento per l’affaticamento e meno 68 per cento per il dolore muscolare.

Un colpo per il COVID a lungo termine?

Edelstein sostiene che lo studio del suo gruppo è il più “completo e preciso” fino a oggi su vaccinazione e long COVID, e che i risultati sono in accordo con quelli di altre ricerche, tra cui uno studio britannico dello scorso settembre secondo cui la vaccinazione dimezzava il rischio di long COVID.

Claire Steves, geriatra del King’s College London che ha effettuato lo studio britannico, concorda sul fatto che i dati israeliani supportano i risultati precedenti. “È davvero confortante vedere che studi progettati in modo diverso sono coerenti tra loro, con gli stessi risultati”, dichiara.

Sebbene i risultati degli studi del Regno Unito e di Israele mostrino che la vaccinazione riduce il rischio di long COVID, dice, anche le persone completamente vaccinate sono ancora a rischio di sviluppare questa condizione. E non è ancora chiaro se la vaccinazione protegga dal long COVID indotto da Omicron.

Indipendentemente da ciò, Iwasaki sostiene che questi risultati sono incoraggianti. “Il long COVID è una malattia terribile e debilitante. Qualsiasi misura si possa adottare per prevenirla è la chiave per limitare una maggiore sofferenza in futuro”, conclude. “Una ragione in più per farsi vaccinare.”