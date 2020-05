Villasmundo, la danza ipnotica dei serpenti tra amore e lotta (video)

MELILLI – Una danza d’amore o una lotta d’amore? L’atteggiamento non è sempre di chiara lettura, ma le immagini del video rappresentano qualcosa di spettacolare ed ipnotico.

Realizzato ieri (20 maggio 2020) nel corso di un sopralluogo nella Riserva naturale integrale “Complesso speleologico Villasmundo-S.Alfio” di Melilli, l’area protetta gestita dal Cutgana dell’Università di Catania, dall’operatore del centro di ricerca universitario Giuseppe Messina, il video riprende un comportamento tipico dei colubridi.

I due soggetti, infatti, tendono ad intrecciarsi l’uno con l’altro sia durante l’accoppiamento come in una danza d’amore, sia in uno scontro rituale tra esemplari maschi per conquistare una femmina come in una lotta d’amore.

Il Biacco Hierophis viridiflavus, una specie di serpenti tra le più diffuse in Sicilia, nonostante il suo veleno non provochi danni all’uomo, viene spesso perseguitato e visto come una specie pericolosa.

Eppure i serpenti sono specie che svolgono un ruolo importante negli ecosistemi.