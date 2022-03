Finale nazionale FIRST® LEGO® League Challenge: vince l’istituto Dalla Chiesa di San Giovanni La Punta

CATANIA – Catania sul tetto italiano.

I ragazzi puntesi della DallachiesaBit squadra di robotica dell’I.C. Dalla Chiesa di San Giovanni la Punta trionfano a Rovereto aggiudicandosi la finalissima nazionale FLL Italia di Robotica.



Un successo pazzesco che proietta il team verso i Mondiali in programma a Houston il 22 Aprile.

“Una vittoria che fa battere il cuore – afferma con gioia l’assessore alle Politiche Scolastiche di San Giovanni la Punta Piermaria Capuana – e un grande applauso a dei giovani che con il talento, il lavoro di squadra, l’entusiasmo e l’intelligenza hanno portato a casa il titolo di campioni d’Italia e conquistato il posto nella finale mondiale”

“Siamo orgogliosi e fieri di loro – continua l’assessore Capuana – come dei loro insegnanti, per aver raggiunto un risultato frutto del concetto di gruppo e squadra. Un risultato ripeto straordinario, mettendosi in gioco in una finale non soltanto dall’alto valore tecnico, ma anche emotivo con un progetto rivolto alla disabilità cognitiva”

“Complimenti e tanti auguri per la finale mondiale – conclude l’assessore Piermaria Capuana – noi vi saremmo accanto continuando a tifare e investire sul loro grande talento da autentici fuoriclasse che oggi rappresentano sicuramente l’eccellenza italiana quel futuro sul quale bisogna investire e credere”