Gli studenti del Dipartimento Gioiello in Harim presenti al Vicenzaoro

Harim, accademia di alta formazione siciliana a livello nazionale e internazionale, è presente con il Dipartimento Gioiello alla fiera Vincenzaoro che da venerdì 19 e fino al 23 gennaio 2024 si svolgerà a Vicenza.

Gli studenti dei corsi di Oreficeria in Harim – Accademia Euromediterranea hanno l’opportunità di visitare questa importante manifestazione a livello internazionale.

«Da circa 5 anni – racconta Edmondo Fanciullo docente del Dipartimento Gioiello – i nostri allievi hanno la possibilità di interfacciarsi con questa splendida manifestazione nella quale espongono importanti brand. Fino ad oggi, Harim è stata l’unica scuola siciliana ad essere presente ad una fiera di così alto livello».

I ragazzi sono entusiasti di vivere questa esperienza e visitare i padiglioni di Vicenzaoro che vanta molteplici aree dedicate al gioiello, alle pietre preziose e all’arte in generale.

«Gli alunni – spiega il docente – possono visitare l’area espositiva e l’area gemmologica. Ma anche l’area dedicata al design, nonché il T.Gold, uno stand che riguarda le tecnologie in materia di produzione orafa e che mette a disposizione le aree produttive agli allievi. Gli studenti possono proprio interagire con queste affascinanti macchine».

Un weekend all’insegna dell’arte, della bellezza, dell’eccellenza per i ragazzi di Harim, un’accademia sempre al passo con i tempi e attenta alla formazione, sia in aula che sul campo, dei suoi studenti.