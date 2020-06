Gli studenti dell’alberghiero dedicano un “Inno gastronomico alla Norma”

CATANIA – Lunedì 8 giugno alle 20.30 su #Sestarete in anteprima il video realizzato dall’IPSSAT Rocco Chinnici. Alle 20.30, canale 215 del digitale terrestre e live stream sul canale youtube di Sestarete. Gli alunni e i professori dell’IPSSAT Rocco Chinnici di Nicolosi, guidato dalla professoressa Anna M. Mondati, su iniziativa del professore Calogero Matina, durante il lockdown si sono impegnati nell’ardua realizzazione di un video che fosse un “Inno gastronomico”, raccontando la storia della Pasta alla Norma, simbolo della città di Catania e patrimonio gastronomico siciliano. Un lavoro che, per l’entusiasmo e l’impegno di tutti i partecipanti, si è presto trasformato abbracciando alunni, insegnanti, ma anche artisti di tutta la Sicilia e non solo. Iniziato tutto come un racconto attraverso la storia della ricetta e dei suoi ingredienti, che coinvolgesse gli alunni di cucina della scuola nella preparazione della pasta alla Norma, il progetto ha poi coinvolto artisti, grandi chef, cuochi, siciliani e non, gente che ama il cibo e l’arte in genere; in tantissimi hanno generosamente dato il loro contributo. Un piatto di pasta è diventato testimonianza, tre d’union tra arte, cultura, territorio, per sentirci più uniti, anche se a distanza. Il progetto ha attraversato l’intera fase due di questo lockdown mettendo insieme, a distanza, attori, cantanti, ballerini e chef in un lavoro corale che vuole adesso essere buon augurio per questo tanto agognato ritorno alla normalità.