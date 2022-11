Al via la VII Edizione della Conferenza Nazionale dei Dottorandi in Scienze Sociali

CATANIA – Al via la tre giorni dedicata alla Conferenza Nazionale dei Dottorandi in Scienze Sociali (CNDSS), giunta alla sua VII edizione. La Cndss si terrà dall’1 al 3 dicembre presso il Polo didattico, – Via Gravina n. 21 – del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania. Nella giornata inaugurante dell’1/12/2022 (ore 10.30), secondo il palinsesto preordinato, sfileranno per i saluti accademici: la prof.ssa Francesca Longo (prorettrice dell’Ateneo catanese), in rappresentanza del magnifico rettore, prof. Francesco Priolo, la prof.ssa Pinella Di Gregorio (direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania), la prof.ssa Daniela Irrera (vicecoordinatrice della Scuola di Dottorato in Scienze Politiche di Catania) e il dott. Luigi Di Cataldo, in qualità di rappresentante dei dottorandi in Scienze Politiche dell’Università di Catania

Seguirà alla kermesse istituzionale iniziale dell’1 dicembre la presentazione dei keynote speakers. Ci saranno le relazioni “Re(i)stituire il sociale. Un programma comune per le scienze politiche e sociali”, a cura a prof.ssa Maria Carmela Agodi (presidente Associazione Italiana di Sociologia, Università di Napoli Federico II); “La piattaforma tra paradigma organizzativo e trasformazione del mercato del lavoro”, a cura del professore Davide Luca Arcidiacono (associato in SPS/09, Università di Catania); “Nuove tecnologie e tecniche di regolazione dei rapporti di lavoro”, a cura della prof.ssa Loredana Zappalà, (associato in IUS/07, Università di Catania). Si segnalano, poi, nella giornata del 2 dicembre p,v, le lectiones magistrales: “È l’attesa transizione dell’ordine politico mondiale?”, a cura del prof. Fulvio Attinà (emeritus in Relazioni Internazionali, Università di Catania); “I processi di State e Nation building nelle democrazie contemporanee” a cura del prof. Giancarlo Poidomani (associato in M-STO/04, Università di Catania).

Già a partire dalle ore pomeridiane di giorno 1 dicembre p.v., si darà luogo alle presentazioni dei contributi pervenuti. Si contano long abstract proposti a cura di assegnisti di ricerca, neo-dottori di ricerca, dottorandi e laureati magistrali, provenienti da Atenei italiani. Le relazioni di ciascun oratore verranno ripartite in apposite sessioni, anche nei giorni seguenti del 2 e 3/12/2022. Le attività di elargizione scientifica dei partecipanti saranno effettuate nella sede del Polo didattico del Dipartimento catanese Dsps – Via Gravina, n.21, Catania. Esse si svolgeranno in sessioni parallele per discorrere anche sincronicamente di tematiche scientifico-sociali di ampio rilievo nazionale ed internazionale. Ogni sessione, in forma peculiare, sarà presieduta da un chair (neo-dottore o dottorando della Scuola di Dottorato in Scienze Politiche di Catania) e da un discussant (docente universitario ordinario o associato catanese, o afferente ad altri atenei), al fine di gestire opportunamente gli interventi dei relatori in programma. L’organizzazione preordinata mira a disciplinare, con precipue tempistiche, il susseguirsi delle esposizioni, nel rispetto di tutti i partecipanti intervenuti (relatori e uditori) alla Cndss catanese 2022.

L’evenienza scientifico-culturale è fondamentale per confrontarsi e dialogare su aspetti orbitanti attorno alle Scienze Sociali, al fine di porgere poi, in epilogo, un valore aggiunto al fronte scientifico, nonché avanguardistico, relativo al settore sociologico.

L’iniziativa è stata avviata, sin dal suo esordio, grazie alla collaborazione di molti, a partire dal coordinatore del Dottorato in Scienze Politiche, prof. Fabrizio Sciacca, e a seguire dall’interesse alle vicende organizzative da parte di docenti del dipartimento Dsps, e di neo-dottori e dottorandi, afferenti alla Scuola di Dottorato in Scienze Politiche e Sociali di Catania che, in tandem, hanno profuso un impegno costante al fine di raggiungere le “sommità” di una buona e tangibile programmazione accademica (https://cndss.org/comitato-organizzativo/).

I relatori accreditati e partecipanti alla Cndss hanno orientato i loro contributi sulla base dei panel tematici indicati nell’apposito sito: www.cndss.org, che, alla stregua di un laboratorio scientifico, ha richiamato gli interessati all’usabilità della sfera sociologica, per dibattere temi routinari e, a largo spettro, attinenti a conflitti e spazi politici e sociali in perpetua metamorfosi. In particolare, nella sezione call for long abstract, sono state individuate cinque call, intercettanti le fenomenologie categoriali, attinenti alle scienze sociali.

L’auspicio è che la conferenza Cndss 2022 diventi un innovativo laboratorio socio-culturale. Così, sia esso in grado di fotografare la realtà, per restituire alla comunità scientifica, forgiata in ambito sociologico, frammenti di nuove memorie. “Frammenti-fotografia”: utili per creare un apposito album di sociologia visuale, che diano il via all’effettuazione di nuove fogge esperenziali, valide erga omnes, nonché riproducibili in ambito sociale e funzionali alle logiche territoriali.

Per orientarsi doviziosamente, sul programma della tre giorniaccademica catanese, siglata 2022, si rimandano gli interessati alla consultazione del programma preordinato, visionabile al seguente indirizzo https://cndss.org/programma/.