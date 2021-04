CATANIA – Sarà Miriam Al Tawil dell’Università di Roma a moderare il seminario dal titolo “Arte e letteratura in rivolta dai paesi arabi”, terzo incontro del secondo modulo dell’iniziativa d’Ateneo “Conoscere il mondo islamico” promossa dal Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania in collaborazione con il Centro per gli studi sul Mondo Islamico Contemporaneo e l’Africa (CoSMICA).

L’incontro di terrà giovedì 22 aprile, alle 17, online su Microsoft Teams.

Domani, mercoledì 21 aprile, alle 17, sempre online su Microsoft Teams, si terrà il seminario dal titolo “Nuovi linguaggi nella letteratura araba post-rivoluzionaria” a cura di Monica Ruocco, docente di Lingua e Letteratura Araba dell’Università di Napoli L’Orientale.

Quest’anno il ciclo di seminari “Conoscere il mondo islamico” è dedicato al tema “Forme e arte nel mondo islamico. Le sfide del passato dinanzi al presente” e si propone fornire agli studenti di tutti i corsi di studio e ai cittadini alcuni strumenti utili per comprendere la complessità che caratterizza il mondo islamico dal punto di vista artistico e letterario, ma anche storico, giuridico, sociopolitico e culturale. Il ciclo di seminari è organizzato dalle docenti del Dipartimento di Scienze umanistiche Laura Bottini (Storia dei Paesi islamici) e Cristina La Rosa (Lingua e letteratura araba, coordinatrice dell’iniziativa).