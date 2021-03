“Conoscere il mondo islamico”, al via il ciclo di seminari

CATANIA – “Forme e arte nel mondo islamico. Le sfide del passato dinanzi al presente”. È il tema della sesta edizione dell’iniziativa “Conoscere il mondo islamico” promossadal Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania in collaborazione con il Centro per gli studi sul Mondo Islamico Contemporaneo e l’Africa.

Il ciclo di seminari, online sulla piattaforma Microsoft Teams, sarà inaugurato martedì 16 marzo, alle 17, con l’incontro dal titolo “Introduzione alla storia dell’arte islamica: un percorso per oggetti nei musei europei” a cura di Mattia Guidetti, ricercatore in Archeologia e storia dell’arte musulmana dell’Università di Bologna.

Quest’anno il laboratorio – organizzato dalle docenti Laura Bottini (Storia dei Paesi islamici) e Cristina La Rosa (Lingua e letteratura araba) del Dipartimento di Scienze umanistiche – si articola in tre moduli, per un totale di nove incontri, e si propone di fornire agli studenti di tutti i corsi di studio e ai cittadini alcuni strumenti utili per comprendere la complessità che caratterizza il mondo islamico dal punto di vista artistico e letterario, ma anche storico, giuridico, sociopolitico e culturale.

Nel corso del primo modulo, dedicato a “Arte e scrittura nell’Islam”, verranno affrontate questioni relative alla definizione di arte islamica, alle arti del libro e della scrittura, alla poesia e all’arte in al-Andalus.

Mercoledì 17 marzo, alle 17, si terrà il secondo incontro dal titolo “Le arti del libro e della scrittura” curato da Valentina Sagaria Rossi della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Il primo modulo si concluderà il 23 marzo con l’incontro dal titolo “Testo e contesto: poesia e arte in al-Andalus” a cura della docente Ilenia Licitra dell’Università di Catania.