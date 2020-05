Open Days “online”, al via domani l’evento dedicato a chi vuole iscriversi all’Unict

Lunedì 18 maggio, a partire dalle 12, sul sito www.unict.it prenderà il via la nuova edizione (interamente online a causa dell’emergenza da Covid-19) degli Open Days dell’Università di Catania, promossi dal Centro Orientamento, Formazione & Placement (Cof&P), in collaborazione con Radio Zammù e la Web Tv d’Ateneo: tre giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi all’Università di Catania e che potranno quindi avere tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra i 101 corsi di studio dell’Ateneo.

La prima giornata, dal titolo “Benvenuti ad Unict”, sarà dedicata ai dipartimenti del settore Scienze Fisiche e Ingegneria / Physical Sciences and Engineering: Scienze chimiche, Fisica e Astronomia, Matematica e Informatica, Ingegneria civile e Architettura e Scuola di Architettura (Siracusa), Ingegneria elettrica, elettronica e informatica e Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze della terra e dell’universo).

A inaugurare l’evento sarà il rettore Francesco Priolo, dagli studi di Radio Zammù, con l’ausilio dello speaker Danilo Nuncibello. Il fitto calendario prevede le video presentazioni dei dipartimenti e gli interventi del prof. Ignazio Barbagallo, delegato del rettore allo Student Recruitment e del prof. Rosario Castelli, coordinatore della cabina di regia della Comunicazione.

A partire dalle 14, prenderà il via la sessione webinar con chat live con i dipartimenti coinvolti per la presentazione dei corsi, dei piani di studio e degli sbocchi professionali di ciascuna laurea; per parlare con docenti e tutor; per scoprire i servizi e le agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti e per chiedere agli esperti d’Ateneo informazioni su come fare per immatricolarsi, iscriversi o trasferirsi da un altro ateneo. Alle 18.30 la conclusione della giornata con un evento speciale: lo streaming gratuito in lingua originale (inglese con sottotitoli in italiano) del film “Anthropocene: The Human Epoch“, un documentario sul gruppo internazionale di scienziati che studiano l’impatto che gli esseri umani hanno sul Pianeta.

La giornata di martedì 19 maggio sarà dedicata ai dipartimenti dell’area delle Scienze della Vita: Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze biologiche e della natura), Scienze del Farmaco, Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche, Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche e biotecnologiche e Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate. Infine, Mercoledì 20 maggio toccherà ai dipartimenti dell’area delle Scienze sociali e umanistiche: Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali e Scienze umanistiche).

Il contenitore web “Open Days Unict 2020” sarà accessibile attraverso una landing page, visibile solo dal 18 maggio, che mostrerà tutti i percorsi e i collegamenti per visualizzare i contenuti realizzati specificamente per le tre giornate, oltre che per orientare la navigazione dell’offerta formativa e incontrare via chat o su piattaforma streaming i docenti, il personale e gli studenti individuati per effettuare colloqui con i ragazzi delle scuole, con i loro familiari e con gli insegnanti e rispondere a mail e telefonate degli utenti.