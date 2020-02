Unict, al via la quinta edizione dei Ph.D Days, come costruire una ricerca di qualità

CATANIA – Prenderà il via giovedì 20 febbraio, alle 16, nell’aula magna del Palazzo centrale, la V edizione dei “Ph.D. Days – Per una ricerca di qualità”, il ciclo di seminari formativi, organizzato dal Centro orientamento, formazione e placement (Cof&P) dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca italiani (Adri). L’iniziativa è dedicata ai dottorandi di ricerca e ai giovani ricercatori dell’Ateneo, con l’obiettivo di offrire loro nuovi e più efficaci strumenti per gestire la propria attività di ricerca, sia durante il percorso formativo dottorale, sia nella futura carriera universitaria o eventualmente nel mondo extra-accademico, nelle cosiddette professioni di ricerca.

Nel corso dei nove seminari tematici, che si terranno con cadenza mensile fino al prossimo mese di novembre, i dottorandi potranno approfondire tutti gli aspetti teorico-pratici legati alla formazione delle nuove generazioni di ricercatori: dalla proprietà intellettuale all’importanza della comunicazione (costruzione di un personal branding, valore del linguaggio verbale e non verbale, comunicazione efficace), dalla valorizzazione del sapere scientifico in ambito di terza missione alla questione legata alla green economy e agli strumenti di sostenibilità ambientale. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata al tema del Mental Health del ricercatore.

Il primo incontro verterà su “La valutazione della qualità della ricerca” e sarà tenuto dal delegato del rettore alla Ricerca Salvo Baglio. Ad introdurre i lavori saranno il rettore Francesco Priolo, il delegato del rettore alla Didattica di Scuole di Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca Fabio Galvano e il presidente del Cof&P Nunzio Crimi.

La grande novità di questa quinta edizione è un breve corso sulla redazione e la gestione della tesi di dottorato. Dal 22 al 26 giugno, infatti, si terranno cinque incontri dal titolo “A guide to a succesful phd thesis. Connecting structure, research method and management”.

A conclusione del ciclo di seminari, anche quest’anno, sarà realizzato un evento aperto alle aziende e alle realtà produttive del territorio con l’obiettivo di favorire l’incontro tra queste ultime, dottorandi e dottori di ricerca e di far conoscere la qualità del lavoro che contraddistingue i progetti di ricerca dell’Università di Catania. In questo modo l’Ateneo intende proporre alle imprese un modello di “placement” che rafforzi i legami fra mondo accademico e mondo del lavoro.