Unict, venerdì 18 marzo incontro ai Benedettini per parlare del futuro dell’Europa

Sensibilizzare e stimolare il dibattito sul futuro dell’Europa aprendo una riflessione con i giovani per raccogliere idee e proposte del “territorio” da trasmettere alle istituzioni europee. Sono gli obiettivi di “Incontriamoci a…Catania per parlare del futuro dell’Europa” in programma venerdì 18 marzo, alle 9,30, nell’aula magna “Santo Mazzarino” del Monastero dei Benedettini.

Si tratta della settima tappa (dopo Venezia, Milano, Bologna, Lecce, Teramo e Pavia) del ciclo di incontri promossi sul territorio nazionale dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri per stimolare la cittadinanza a partecipare alla Conferenza sul futuro dell’Europa in relazione alle specificità e sollecitazioni del territorio.

Nella tappa etnea – organizzata dall’Università di Catania e dal Centro di Documentazione Europea catanese in collaborazione con l’Ufficio di Roma del Parlamento europeo – si affronterà la tematica “Quali diritti per quale Europa?”.



In particolar modo si discuterà di come rendere l’Unione Europea più efficace nella difesa dei diritti “interni” dei cittadini che vivono nell’Unione e dei diritti umani universali.

L’incontro si concluderà con il dialogo con gli studenti e con la raccolta di idee e proposte per il futuro dell’Europa.

Apriranno i lavori il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, il presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, l’assessore del Comune di Catania con delega ai rapporti con l’Università Enrico Trantino, il Capo Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri Diana Agosti e il direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza.

A seguire, moderata dal capo redattore della sede di Catania del Tgr Rai Sicilia Giuseppe Ardica, la tavola rotonda dal titolo “Quali diritti per quale Europa?” con gli interventi dei parlamentari europei Caterina Chinnici e Raffaele Stancanelli, dei docenti Francesca Longo, Fulvio Attinà e Rosario Sapienza dell’Università di Catania, di Marco Mascia dell’Università di Padova, del presidente della Comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo e di Andrea Pecoraro di Unhcr.

Nel pomeriggio, dalle 14,30, il workshop “L’Europa dei diritti che vogliamo” con gli studenti e le studentesse, i giovani cittadini e cittadine che discuteranno e finalizzeranno la proposta sull’Europa dei diritti.

Coordinano gli interventi Francesco Tufarelli, direttore dell’Ufficio di coordinamento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei Ministri, Francesco Caudullo del Centro di Documentazione Europea di Catania e la docente Stefania Panebianco dell’Università di Catania. Facilitatori dell’incontro gli studenti Giulio D’Arrigo della Scuola Superiore di Catania e Isabella Miano.