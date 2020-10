Al via oggi “MIZZICA la radio che stuzzica!”, con Ruggero Sardo

CATANIA – Torna in radio “Mizzica” su Radio Studio Centrale: si riparte alla grande per una nuova edizione che come sempre non manca di divertire e intrattenere ma anche dare spunti di riflessione.

“Mizzica è un talk variety che piace alla gente – ci dice Ruggero Sardo il conduttore storico ed ideatore con Giovanni Di Prima della trasmissione – e probabilmente piace perché riusciamo ad abbracciare un pubblico molto vasto e ad essere ‘un po’ di tutto’: intrattenimento, divertimento, ma anche approfondimento di temi seri ed attuali.”

Al timone del programma dalla sua prima edizione lo Showman Ruggero Sardo continua a non definirsi un uomo di radio: “porto in radio me stesso, la mia semplicità ed il mio modo di essere ma so bene che quelli “bravi” a fare la radio sono altri: io più che altro sono un uomo di tv che fa la radio”.

La formula che piace prevede tanta attualità tante risate grazie alla comicità degli attori Gianluca Barbagallo e Plinio Milazzo e tanti grandi personaggi grazie alle interviste organizzate da Manuela Santanocita che negli anni si è anche ritagliata un importante spazio ironico con i suoi consigli.

“Gli ascoltatori si ritrovano in noi…perché noi siamo esattamente come loro” questo dice Ruggero sottolineando la grande familiarità della famiglia di Mizzica con le famiglie degli ascoltatori “li coinvolgiamo, li rendiamo protagonisti facciamo loro esprimere le loro opinioni e ne conversiamo.”

Le riflessioni spesso politicamente scorrette di Gianluca Barbagallo, i personaggi esilaranti di Plinio Milazzo e le “telefonate impossibili” con le voci di Ruggero garantiscono un mix ad alta comicità senza mai scadere nel volgare o nel banale ed i tanti personaggi famosi con i quali conversare sono il leit motiv di un contenitore che ogni giorno diverte intrattiene e fa compagnia a tutti.

In diretta dal Parco Commerciale Le Zagare dalla avveniristica postazione Primamusica Multimedia Project, Mizzica è un format prodotto da Primamusica Produzioni Artistiche che ancora una volta fa centro riuscendo a coniugare alla perfezione qualità artistica e capacità organizzativa.

“Tante novità quest’anno – dice Giovanni Di Prima – una su tutte la nostra nuova postazione che ci permetterà ancora di più di essere tra la gente ed anche di dare una importante opportunità di ascolto a tanti artisti emergenti

siciliani, sicuramente uno sforzo produttivo imponente e temporalmente lungo ma a noi queste sfide piacciono anche perché ci stimolano a fare sempre meglio”.

L’appuntamento quindi dal 5 ottobre su RSC dalle 12 per una nuova emozionante stagione di Mizzica!