Arriva “Fratelli Noir”, la sitcom per il web del regista Daniele Gangemi

CATANIA – Si è finalmente aperto il sipario sul progetto “Fratello Noir”, la sitcom di genere appunto noir nata per il web dalla mente visionaria del regista pluripremiato, in ambito sia nazionale che Internazionale, Daniele Gangemi.

Dopo qualche settimana di mistero, che ha astutamente avvolto la serie generando tanta curiosità e svariate ipotesi da parte del pubblico, si può finalmente dare qualche coordinata di questa affascinante webserie.

Il cast artistico della puntata zero sarà così composto da Francesca Agate (nel ruolo della cassiera), Egle Doria (nel ruolo della prima cliente), Ketty D’Agosta (nel ruolo della casalinga), Plinio Milazzo (nel ruolo del pescatore), Aldo Toscano (nel ruolo del capitano di marina), François Turrisi (nel ruolo di François Noir) e Renny Zapato (nel ruolo di Renny Noir).

Il cast tecnico annovererà invece Luca Carrera come montatore, Arsinoe Delacroix come scenografa, Salvo Bruno Dub come compositore, Caterina Maria Grillo come fonico, Alessandro La Fauci come Direttore della Fotografia e Debora Privitera come Costumista.

Il capitano coraggioso di quest’epica ciurma sarà proprio Daniele Gangemi, nelle vesti di ideatore, sceneggiatore e regista della serie.

Location privilegiate di quest’episodio saranno la via Etnea ed il porto di Catania.

Il progetto si avvarrà di una nuova ed ingegnosa strategia di marketing, per cercare di coinvolgere ed attirare quanto più possibile gli imprenditori a credere nella sitcom e decidere di sponsorizzarla: i due investigatori privati saranno talmente scalcinati infatti che non avranno un loro vero ufficio a disposizione , ma li troveremo di volta in volta seduti all’interno di un differente locale, bar, ristorante, o quant’altro, ad attendere disperatamente la telefonata di un cliente.

Si partirà così da “La Mafaldineria” di Mariano Urzì, il primo imprenditore a credere nel potenziale dei “Fratelli Noir”.