Erice Estate: il Festival della Bellezza fa tappa nel comune siciliano

Domenica 20 agosto il Festival della Bellezza farà tappa a Erice con un incontro con Igor Sibaldi dal titolo “Gesù ed Einstein”. L’evento si terrà presso i Giardini del Balio alle ore 19:00.

Igor Sibaldi, noto autore e pensatore contemporaneo, guiderà in un affascinante dialogo che unisce due figure di grande rilievo storico e culturale: Gesù e Albert Einstein. Si esploreranno idee e concetti che spaziano dalla scienza alla filosofia, alla spiritualità, per un’esperienza intellettuale arricchente per tutti i partecipanti.

L’evento, già sold out, è organizzato dal Festival della Bellezza in collaborazione con il Comune di Erice e fa parte del cartellone di Erice Estate 2023, rassegna organizzata dal Comune di Erice in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, Fondazione Ettore Majorana, Funierice e con il contributo di associazioni e artisti vari.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi è possibile visitare i profili social Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Erice.