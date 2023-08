Finalmente a Catania, il rivoluzionario manifesto rock di Loredana Bertè

Dopo il caos voli dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, l’antidiva per eccellenza della musica italiana ha riconfermato il proprio ritorno sul palco nel capoluogo etneo. Mercoledì 30 agosto alle ore 21.30, il Manifesto tour di Loredana Bertè arriverà alla Villa Bellini per il Catania Summer fest. L’unica data siciliana dell’imperatrice del rock è promossa da Arena Eventi Communication.

Una delle artiste più iconiche, innovative, rivoluzionarie e amate di sempre. Loredana Bertè torna live con uno show, in cui si mette in gioco con le sue canzoni. Brani così attuali e potenti che riescono a viaggiare tra le generazioni e a raccontare tutti noi.

Partecipare al Manifesto tour estivo 2023 significa salire su una giostra che si muove tra passato e presente, pop e rock, blues e reggae. Nella scaletta si passa da momenti di pura commozione e intensità ad attimi di delirio collettivo con le hit più recenti. Il mare d’inverno, Sei bellissima, Figlia di… testimoniano una carriera intrisa di successi e di quel libero pensiero, per cui ha sempre pagato di persona. Lupa fuori dal branco, ha fatto della propria solitudine l’arma vincente mostrandoci un cuore “per metà di pietra e per metà di neve”.

Dal palco non mancano neanche i messaggi sociali legati alle donne, tema sempre presente nel racconto della cantautrice di Bagnara Calabra. Come in genere la difesa dei diritti dei più deboli e di tutti coloro che non possono difendersi. Guerriera nata, on stage è un detonatore di emozioni, che trasmette vivide durante i suoi live. Esperienze entusiasmanti impossibili da descrivere a parole. Bisogna viverle.

L’unico appuntamento siciliano con la Bertè nazionale è mercoledì 30 agosto ore 21.30 alla Villa Bellini, nell’ambito della rassegna musicale Catania Summer fest. L’evento è promosso e curato da Arena Eventi Communication.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 340 4751652 o inviare un’email a arenaeventisrl@gmail.com. I biglietti del Manifesto tour estivo 2023 sono disponibili anche sui circuiti online TicketOne e Boxol e presso i punti vendita ad essi collegati.