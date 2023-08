Venerdì 18 agosto ad Aci Bonaccorsi (CT), per “Teatro in Corte” in scena Il Gatto Blu con “Sto tornando”

Lo spettacolo della compagnia Il gatto blu va in scena venerdì 18 agosto nell’ambito della rassegna Teatro in Corte, organizzata da Associazione Città Teatro ad Aci Bonaccorsi. Protagonisti Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito e Luciano Messina.

Bisogna amare tanto la vita per scherzare ironizzare sulla morte, se poi è la tua ci vuole anche una buona dose di coraggio per sconfiggere tabù e scaramanzia. Si apre così il sipario sullo spettacolo Sto tornando della compagnia Il Gatto Blu che va in scena domenica 23 luglio, ore 21 alla Corte di Palazzo Recupero Cutore ad Aci Bonaccorsi nell’ambito della rassegna Teatro in Corte, organizzata dall’Associazione Città Teatro e, ormai da tanti anni, appuntamento fisso nella cittadina etnea.

Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito, Luciano Messina danno vita, con la loro inconfondibile verve e ironica, a uno spettacolo godibile che tra sketch e battute tratta il tema della morte ma offre una serie di suggerimenti e un efficacissimo metodo per godersi la vita. Quale? Non sottrarsi alla verità, quella che ci strugge nel doverla nascondere per non fare del male a chi ci sta davanti, ma che avvelena la nostra esistenza nello sforzo di cercare di mitigare giudizi e opinioni che se esposti senza censura potrebbero minare e non poco quelle poche amicizie che ci restano.