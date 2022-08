Grande successo per la XX edizione del “Catania Tango Festival”

CATANIA – Si è conclusa ieri la XX edizione del Catania Tango Festival:dall’11 al 16 agosto Catania è tornata capitale tanguera dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. Una sei giorni di eventi, tango e vacanze che ha coinvolto tangueri di 30 paesi del mondo e rappresentanze da ogni regione d’Italia, un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa per un totale di più di 3000 presenze.

Successo che ha ritrovato la stessa meticolosa cura dell’organizzatore Angelo Grasso, consacrato dal Premios Tango2019 a Buenos Aires; il supporto dell’Academia Proyecto Tango Catania, nella terna delle tre migliori scuole di tango ai Premios Tango, con la maestra Donatella Grasso; il Premios Tango 2019come miglior fotografo di Tango Argentino Michele Maccarrone e ancora, un cast stellare: Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero; Ariadna Naveira e Fernando Sanchez; Murat Erdemsel e Michelle Lamb; “i padrini” del Catania Tango Festival Joe Corbata e Lucila Cionci e ancora Gisela Paula Natoli. Un evento che ha riportato gli aficionados del tango trepidanti di tornare a Catania, capitale estiva del tango argentino. Nuova la location: l’anfiteatro delle Ciminiere, suggestiva, elegante e nel cuore della città. Una pista di ben 300mq. Immancabile la musica dal vivo con i Tango Sonos e gli Ensemble Mariposa e accattivante il parterre di musicalizadores capitanati dall’argentino Gabriel Sodini. Insomma un’edizione top che ha appagato tutte le attese.

Il Catania Tango Festival 2022 XX ha inanellato un successo una sera dopo l’altra, per una sei giorni ricchissima di eventi e spettacoli. Ogni appuntamento ha registrato più gente di quelloprecedente e nuovi arrivi in un crescendo che tra giovedì, serata di apertura e lunedì, giornata clou di ferragosto, ha registrato un totale di oltre 3000 presenze. Numeri straordinari che sottolineano un successo frutto di lavoro, ma anche di una grande tradizione che vede da oltre 20 anni il Catania Tango Festival riferimento per i tangueri di tutto il mondo.

Due gli shows di punta: uno il 13 agosto con protagonisti Ariadna Naveira e Fernando Sanchez; Murat Erdemsel e Michelle Lamb;Joe Corbata e Lucila Cionci e Angelo e Donatella Grasso, che hanno ballato sulla musica dal vivo dei Tango Sonos, eventostraordinario proseguito poi in pista per una milonga piena di gente, entusiasmo e abbracci. Il 15 agosto lo spettacolo di Miguel Zotto e Daiana Guspero sulla pista per la penultima serata dell’evento tanguero più importante di Sicilia, con una retrospettiva e performance che ha raccontato la storia del tango. Tra le performances della kermesse anche quella dei vincitori del MIDAS GOT TALENT, Andrea Lomartire e Monica Di Pietro, il primo talent di Tango argentino voluto dalla federazione italiana dei maestri di danza. Chicca finale l’intervento l’ultima sera dei ballerini vincitori di “Strictly Come Dancing” della BBC inglese: Anton Du Beke e Giovanni Pernice, in tour per mostrare i luoghi della Sicilia, gli artisti hanno eseguito una performance sul palco del CTF2022 e le immagini del Festival più suggestivo di Sicilia viaggeranno anche sui canali anglosassoni.

L’entusiasmo del popolo tanguero ha contagiato tutti e, per i ringraziamenti istituzionali, Lucrezia Dragonetto, responsabile eventi della Città Metropolitana di Catania ha portato sul palco del Catania Tango Festival i saluti di Federico Portoghese Commissario della Città Metropolitana di Catania e dell’Assessore alla cultura Cinzia Torrisi, orgogliosi della bellezza dell’evento, del numero di tangueri intervenuti e dell’impeccabile organizzazione.

Un’edizione ambiziosa, all’interno del cartellone del Catania Summer Fest, il Catania Tango Festival 2022, patrocinato dal comune di Catania, nominato tra i migliori Festival Internazionali agli Oscar del Tango 2019, proietta la kermesse nella leggenda delle conventions internazionali.

Con un programma denso di appuntamenti e di protagonisti di eccezione nella splendida città siciliana, il festival di Catania è una manifestazione unica nel suo genere. Si respira un’atmosfera magica che cattura le emozioni in un abbraccio senza fine. Migliaia di persone si sono innamorate del tango argentino grazie a questa kermesse che è diventata un riferimento mondiale di altissimo livello del tango. Evento perfetto per i tangueros più appassionati ma anche aperto al grande pubblico che il tango vuole gustarlo, ascoltarlo e vederlo. Un connubio indissolubile tra cultura e divertimento con un viaggio nel patrimonio naturalistico e architettonico nel segno del barocco siciliano, patrimonio dell’UNESCO come il Tango. Nello strepitoso cast della kermesse, maestri che spaziano nelle sezioni tipiche del Tango, “Tradición y Vanguardia” e “Clásico y Contemporáneo”. Altrettanto ricco il programma di seminari e stage che hanno registrato il sold out in tutte le lezioni, coinvolgendo centinaia di appassionati in una ricerca continua della perfezione e delle novità interpretative.

<<Dopo due lunghi anni di attesa – ha commentato emozionato e soddisfatto Angelo Grasso, direttore artistico della kermesse – è stata forte l’emozione nel tornare ai grandi eventi di tango che fanno bello il tango. È stato impegnativo ma i risultati hanno ripagato gli sforzi. Siamo orgogliosi del cast eccezionale che ha dato lustro a questa 20esima edizione che voleva rispondere alla lunga attesa degli aficionados>>.

Notevoli le milonghe pomeridiane che hanno omaggiato i luoghi storici di catana, dalla Corte del Palazzo degli Elefanti a Piazza Bellini. Riflettori puntati anche sulla musica live con l’Ensemble Mariposa e i Tango Sonos. Sempre di rilievo il cast di musicalizadores con Gabriel Sodini, Supersabino, Mic Mac, Pietro Cosimano, Matteo Alecci, Massimo Adorno e il gruppo “Sodini Generation” con Mariolina, Nicoletta, Massimo S. e Maurizio.