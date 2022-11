La commedia “Xanax” inaugura nella nuova sala “Spazio Bis” la stagione “Sguardi” di “Buio in Sala”

CATANIA – Il sipario dell’attesa stagione “Sguardi” firmata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, fondatori della Compagnia “Buio in Sala”, si alzerà il 25 e 26 novembre, alle ore 21.00, con l’attesa commedia “Xanax”, prodotta da Buio in Sala e scritta da Angelo Longoni per la regia di Federico Magnano San Lio, coadiuvato dell’aiuto regia Antonio Costantino.

Pièce che inaugurerà la sala “Spazio Bis” nei locali della sede di formazione e produzione teatrale “Buio in sala”, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci.

Protagonisti dello spettacolo gli attori Massimo Giustolisi e Marina La Placa che daranno vita ad una situazione esasperata, claustrofobica ed estrema dove due persone quasi sconosciute saranno costrette improvvisamente a condividere gli elementi più intimi del proprio corpo e della propria anima. “È venerdì sera e Laura e Daniele si attardano un po’ più del solito in ufficio- dichiara il regista Federico Magnano San Lio-.Ognuno di loro lavora ad un piano diverso di un grande edificio e verso le nove di sera, le loro vite

si incontreranno su uno degli ascensori che li deve condurre verso un normalissimo weekend in famiglia, ma a causa di un guasto saranno costretti a condividere emozioni, dolori e problemi nel ristretto spazio dell’ascensore”.

La scenografia essenziale e minimalista di Paolo Coco, in una situazione così estrema, sulle musiche originali di Emanuele Toscano metterà a nudo l’anima dei protagonisti facendo emergere dalla coscienza drammi e cose mai rivelate e dette, forse, con più facilità ad uno sconosciuto.