Domenica 20 agosto, per la rassegna “Fiabe in corte”, in programma “La cicala e la formica”

Cicocicala, allegro e curioso, ama le arti, la musica e la poesia. La Formica 8763, diligente e puntigliosa, lavora sempre, ha pochi amici e nessuna cosa la emoziona. Che succede quando si incontrano due personaggi così diversi tra loro? Tutto da scoprire nello spettacolo per famiglie La cicala e la formica produzione Nave Argo che va in scena – domenica 20 agosto (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) – nell’ambito della mini rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Iridiana Petrone (musiche di Giuseppe Nicolosi, scenografia Ermelinda Nuzzarello, costumi Concetta Cannizzaro, organizzazione generale) vede in scena la stessa Iridiana Petrone insieme con Giuseppe Brancato che, nei panni dei due insetti protagonisti, si incontrano, si stuzzicano ed entrambi sono curiosi l’uno dell’altro. Scorrono le stagioni, con il freddo e il caldo, e altri due simpatici personaggi, Lella Coccinella e Gigetto scarafaggetto, li aiuteranno a conoscersi meglio e a guardare al mondo con altri occhi: la formica scoprirà la bellezza dell’arte e della poesia e la cicala sarà felice di essere in compagnia dei suoi nuovi amici. “La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell’altro diverso da sé stesso, occasione per imparare qualcosa di nuovo e crescere responsabilmente apprezzando le arti e la dedizione al lavoro. La frizzante recitazione, scene e costumi vivaci nonché le accattivanti musiche e canzoni che fanno da contrappunto alla narrazione, contribuiscono a rendere l’intera esperienza memorabile per i piccoli spettatori.