Mia Martini, 25 anni fa la morte: l’omaggio dell’Accademia MeOSchool. La famiglia dell’artista si commuove

ALMENO TU NELL’UNIVERSO – (una dedica per Mimì) a 25 anni dalla sua scomparsa.

E’ questo il titolo ma anche lo spirito che ha unito tanti giovani sotto la direzione di Paolo Li Rosi per omaggiare Mimì, la grande Mia Martini, nel giorno dell’anniversario della scomparsa. 25 anni che questa grande artista non è più con noi ma andava ricordata in qualche modo. Tante le iniziative che la famiglia aveva pensato ma che a causa dell’emergenza Covid sono solo rimandate.

Tra gli omaggi anche quello di Paolo Li Rosi, un arrangiamento per coro eseguito da 16 voci e 4 musicisti facenti parte dell’Accademia MeOSchool. “Una clip che è stata apprezzata e condivisa dalla famiglia di Mimì con cui ho lavorato all’interno di varie manifestazioni legate a Mia”, ha detto Li Rosi.

Ecco il video