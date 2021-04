Renny Zapato è l’ultimo pistolero del rock’n roll

Nulla riesce a fermare il vulcanico Renny Zapato, che è già pronto per ben tre nuovi imminenti ciak.

“Amo i film di genere, particolarmente quelli western alla Quentin Tarantino- dichiara l’eclettico cantattatore Zapato che appena rientrerà l’allerta covid ritornerà quest’estate a suonare dal vivo con i “The bluff” e i “Bluesacci” le due rockband con cui si esibisce in giro per l’Italia riscuotendo successo di critica e di pubblico-. Per la regia del regista Mel Stoutman con cui ho iniziato la mia carriera e mi sono formato artististicamente saró protagonista con l’attrice e produttrice di cinedance Isabella Arnaud in un corto western girato in Sicilia dal titolo provvisorio “West and girls”.

Zapato sarà uno dei volti della nuova serie tv prodotta da

Endemol per la regia di Giacomo Campiotti in un ruolo molto particolare e dai risvolti psicologici imprevedibili e discutibili.

“Interpreteró “Zi Michele” – continua Zapato-, un personaggio forte, una specie di venditore di giovani donne che organizza matrimoni in una Calabria degli anni 60, utilizzando le zitelle del paese come merci da spedire al nord sulle quali guadagnare”.

Con l’amico e fratello Francois Turrisi è pronto per una nuova avventura teatrale e televisiva. I due showman saranno gli unici veri mattatori per la regia di Stefano Raffaele con la collaborazione di Davide Chiara senza dimenticare il successo internazionale di “Fratelli Noir”.

“La web serie “Fratelli Noir” diretta da Daniele Gangemi diventerà una serie tv”. Aggiunge Renny Zapato, che subito dopo la riapertura dei teatri a maggio con la Compagnia di Teatro Mobile di Francesca Ferro volerà a Milano per la tournée del fortunato spettacolo “Sogno di una notte a Bicocca”.

Sull’attesa nuova edizione di Sandokan con Can Yaman non si sbilancia ma visto il suo nuovo look con barba e capelli lunghi alla domanda quale sarà il suo ruolo sorridendo risponde: “Sandokan? Noi tigri della Malesia siamo pronti”.