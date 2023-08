Salmo, annullate le date dei concerti il 31 a Palermo e il 2 settembre a Catania

Annullate le date del tour di Salmo per motivi di salute dell’artista. I rimborsi per la data di Catania, concerto che era in programma alla Villa Bellini, potranno essere richiesti entro venerdì 1 settembre.

Per motivi di salute dell’Artista che necessitano riposo forzato e cure, i concerti di Salmo previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania sono cancellati.

Per la data di Catania la richiesta del rimborso dovrà avvenire entro venerdì 1 settembre 2023 nei punti dove è stato acquistato il biglietto.