Scivolare via, il nuovo singolo di Maurizio Chi

È uscito oggi, in radio e su tutte le piattaforme digitali, Scivolare via (label Paerboatsongs / distribuzione Believe Digital), il nuovo singolo di Maurizio Chi. Dopo le pubblicazioni durante il lockdown dei singoli Niente di più e Da grandi, il cantautore italiano che attualmente vive e produce la sua musica da Sydney in Australia, lancia il suo singolo per l’estate italiana su tutti gli store digitali.

“In amore siamo recidivi e bisogna capire quando è il momento di Scivolare via da una relazione tossica e cercare di vedere nella possibilità del cambiamento la propria felicità – spiega Maurizio – io scrivo che è la paura che ci rende grandi e lo penso davvero, l’ho sperimentato in prima persona. Questo lockdown credo abbia accentuato i difetti di molte coppie che spesso con la scusa della vita frenetica del nostro tempo hanno trascurato le loro fragilità. Spero abbiamo imparato tutti da questo momento drammatico a osservarci e la mia canzone esorta il coraggio per uscire da finte zone comfort. La vita andrebbe vissuta con serenità e naturalezza sopratutto nella coppia”.

Il video di Scivolare via è stato realizzato con la collaborazione del coreografo internazionale di danza contemporanea Marco Laudani che con la sua supervisione ha coordinato 14 giovani ballerini. Il concept del video mostra la libertà creativa e di movimento dei giovani danzatori che attraverso l’utilizzo di una lampadina lanciano un messaggio affinché il settore delle arti non si spenga.

“Ho proposto la mia idea semplice durante la quarantena a Marco Laudani amico e talentoso coreografo – racconta Maurizio – essendo stato per tanti anni io stesso un preparatore atletico per danzatori che adesso lavorano in tante compagnie importanti in tutto il mondo, volevo dare loro un compito da svolgere per tenere la loro mente attiva e la loro creatività viva. Marco ha colto subito il mio input e da bravo coreografo ha coordinato e sviluppato l’idea insieme alle giovani promesse della danza.”