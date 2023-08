“Villa Pennisi in musica”: Acireale estate ricca di eventi

ACIREALE (CT) – Presentazione ufficiale degli eventi estivi che animeranno Acireale sino a settembre, compresa “Villa Pennisi in musica”, la prestigiosa rassegna artistica inserita nello stesso cartellone allestito dall’Amministrazione comunale acese. Ed è stato proprio nell’incantevole scenario di Villa Pennisi che si è tenuta la conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco, ing. Roberto Barbagallo, l’assessore alla Cultura ed al Turismo, avv. Enzo Di Mauro, il maestro David Romano, curatore e direttore artistico di “Villa Pennisi in musica”, il prof. Sergio Pone, curatore dell’Archi-lab, il prof. Francesco Petralia, presidente del Collegio dei liquidatori della “Terme di Acireale spa”, nonché l’on. Nicola D’Agostino, al quale è stato rivolto un ringraziamento corale per l’intervento risolutivo e determinante compiuto al fine di intercettare risorse finanziarie dalla Regione, da destinare all’organizzazione dell’intero programma varato dall’Amministrazione comunale. “Ringraziamo la Regione siciliana – ha affermato il sindaco Barbagallo – per il contributo importante e indispensabile che ci ha consentito di allestire in pochissimo tempo un cartellone di eventi di rilievo per gli acesi e per chi viene a trovarci. Siamo grati anche agli uffici comunali e a tutti gli artisti che accompagneranno la nostra estate e, in questo senso, partiremo subito, già oggi, con “Villa Pennisi in musica”, punta di diamante del nostro cartellone, e con lo spettacolo di cabaret a cura de “Il gatto blu”, in programma questa sul palco di piazza Duomo”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Di Mauro il quale ha aggiunto che: “Abbiamo inserito nel programma musica, cabaret, eventi letterari, Fiera dello Ionio ed il meglio che Acireale può offrire sotto il profilo culturale. I concerti di “Villa Pennisi in musica” saranno itineranti sul territorio e toccheranno anche quattro frazioni. Il maestro Alosha, in particolare, ci offrirà ben tre spettacoli e avremo concerti di alto livello, tra cui i Tiromancino, la rassegna “Jaci e Jazze”, ma non solo. Grazie a Mario Patanè, avvieremo l’esperimento del cinema, è previsto un evento in memoria di Franco Battiato, che ci regalerà il maestro Angelo Privitera. Poi, abbiamo pensato ad una serata e ad una notte di musica a Santa Maria la scala, che sarà raggiungibile soltanto con la navetta. Quindi, il “Pop up market” con il concerto di Lello Analfino e, ancora, la “Festa della lettura e dell’ascolto”, oltre a numerosi altri appuntamenti. Sento – ha concluso l’assessore Di Mauro – di dovere rivolgere un ringraziamento alle Forze dell’ordine, per l’indispensabile supporto che ci garantiscono”. L’on. D’Agostino, la cui azione si è rivelata decisiva per intercettare i fondi necessari per l’ampio ed articolato programma messo a punto, ha osservato che: “Con il bilancio bloccato, per mettere in piedi un cartellone all’altezza della città è stato indispensabile un aiuto dall’Assemblea regionale siciliana. Complimenti all’Amministrazione comunale ed al Comune in generale che, nello spazio di pochissimi giorni, sono riusciti a creare una valida base di partenza in vista di quella che sarà la prossima programmazione annuale. Dobbiamo tornare al concetto di una città turistica con 12 eventi l’anno ed in tale ottica questo era un doveroso intervento di qualità e dignità, che coinvolge il meglio di Acireale”.