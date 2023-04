Serie D, Acireale-Catania 0-1: la decide una punizione di Russotto

Ancora una vittoria, la quattordicesima consecutiva. Il Catania di Giovanni Ferraro espugna il Comunale di Aci Sant’Antonio contro l’Acireale per 1-0. A decidere il derby etneo è una magica punizione di Andrea Russotto al 71′ che sblocca una partita quanto mai combattuta.

Un Catania da record vince ancora e batte l’Acireale

Vittoria importante, l’ennesima del Catania in questa stagione. Espugnato il Comunale di Aci Sant’Antonio contro un Acireale mai domo per tutti i 90 minuti. A sbloccarla è un calcio piazzato, una punizione di Andrea Russotto al 71′. Il numero 7 da 25 metri calcia una traiettoria imparabile per Giappone e regala tre punti pesantissimi alla squadra di Ferraro. I padroni di casa però hanno provato in tutti i modi per cercare il pareggio, soprattutto grazie all’ingresso di un ottimo Liga. Questo successo proietta la squadra rossazzurra ad eguagliare il record di vittorie consecutive della Sicula Leonzio (15). Contro la Sancataldese il 16 aprile potrebbe essere superato il record del Catania di Geza Kertesz della stagione 1933/34.

Acireale-Catania 0-1: tabellino e pagelle

ACIREALE (4-3-2-1): Giappone 6; Nicosia 5,5, Guarino 6,5, Brugaletta 6,5, Migliorelli 6 (dal 92′ Carrozza s.v.); Sbrissa 6,5, Limonelli, 6,5 Joao Pedro 6 (dal 76′ Liga 6,5); Di Domenicantonio 6 (dal 66′ Savanarola 6), Ghisleni 6,5; De Martino 5. A disposizione: Olivieri, Esposito, Medico, Virgillito, Sannia, Rotella. Allenatore: Giovanni Ignoffo 5

CATANIA (4-3-1-2): Bethers 6; Rapisarda 6, Castellini 6 (dal 63′ Somma s.v.), Lorenzini 6,5, Pedicone 6,5; Palermo 6 (dal 62′ Chiarella 6,5), Rizzo 6, Vitale 6,5; Giovinco 6 (dal 51′ Sarao 6); Jefferson 6 (dal 70′ De Respinis 6), Russotto 7. A disposizione: Groaz, Di Grazia, Buffa, Privitera, Litteri. Allenatore: Giovanni Ferraro 6,5

ARBITRO: Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno

ASSISTENTI: Alessandro Gennuso e Davide Di Dio della sezione di Caltanissetta

AMMONIZIONI: 81′ Bethers (CAT); 94′ Chiarella (CAT)

ESPULSIONI:

GOL: 71′ Russotto