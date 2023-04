Riflettori già puntati per il Catania sul prossimo appuntamento di campionato. Il prossimo turno prevede il derby contro l’Acireale di Giovanni Ignoffo. Nelle ultime ore si è discusso prima di un possibile rinvio della gara, ma successivamente è trapelato che la partita verrà svolta regolarmente giovedì 6 aprile alle ore 15.00.

Acireale-Catania, la gara si disputerà giovedì alle ore 15.00

E’ tempo di derby per Acireale e Catania, le due formazioni del girone I di Serie D che tornano ad affrontarsi. Nella giornata di oggi si è discusso di un possibile rinvio della gara. Secondo quanto raccolto da Seried.24.com il club granata avrebbe richiesto il rinvio per far disputare il match allo stadio “Aci e Galatea“. Infatti, l’Acireale non gioca le gare interne al Tupparello dal 2021 e a quanto pare i lavori di restauro dovrebbero terminare fra un paio di settimane (da ciò si parlava di un rinvio al 18 aprile del derby).

Alla fine l’incontro verrà giocato giovedì 6 aprile alle ore 15.00, come in programma. Ancora è da definire l’impianto in cui Acireale e Catania si sfideranno, ma presumibilmente non sarà il Tupparello ma bensì il “Comunale” di Aci Sant’Antonio (CT). Nelle prossime ore dalla Questura di Catania verranno definite le modalità per assistere all’incontro, poiché la partita è giudicata ad alto rischio vista la rivalità tra le due tifoserie. Quindi ancora resta da capire se il match sarà a porte chiuse o aperta solo ai sostenitori acesi.

