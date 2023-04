Acireale-Catania, si va verso le porte aperte solo per i tifosi acesi

Si avvicina sempre più la data del 6 aprile, giorno in cui si svolgerà il derby etneo tra Acireale e Catania. La gara verrà disputata al “Comunale” di Aci Sant’Antonio (CT) alle ore 15.00, dopo che il club granata aveva richiesto di rinviare la partita per disputarla al “Aci e Galatea” di Acireale. Oggi la Prefettura di Catania si è riunita per discutere se aprire la gara ai tifosi o disputarla a porte chiuse.

Catania, trasferta senza tifosi: la decisione della Prefettura

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieD24.com il derby tra Acireale e Catania si giocherà a porte aperte. Ma la decisione della Prefettura prevede la vendita dei tagliandi esclusivamente per i residenti nel comune di Acireale.

Quindi non sarà consentito l’accesso al “Comunale” di Aci Sant’Antonio ai residenti nei restanti comuni della Provincia di Catania. Una decisione simile a quella intrapresa nel novembre scorso, quando venne vietato l’accesso al Massimino ai residenti nel comune di Acireale e nelle zone limitrofe.

Acireale-Catania: due squadre in momenti totalmente opposti

Tra chi sta toccando il cielo con un dito e chi deve guardarsi le spalle dall’incubo retrocessione. Vivono momenti totalmente diversi Acireale e Catania che giovedì alle 15.00 si affronteranno ad Aci Sant’Antonio. La formazione acese è invischiata nella lotta salvezza e ha un bisogno disperato di punti pesanti. Rossazzurri, invece, che vengono dal bagno di folla del Massimino e dai festeggiamenti per una quanto mai meritata promozione in Lega Pro.

La partita è tanto attesa dai sostenitori granata, vista la grande rivalità che intercorre tra le due tifoserie. Questa volta potrebbero essere assenti i tifosi rossazzurri, come all’andata sono mancati i sostenitori acesi. Una decisione che ha lasciato non poche polemiche e tanta amarezza. Ma giovedì al Comunale ci saranno in palio punti pesantissimi e l’Acireale non può più permettersi di sbagliare.

