Acireale, De Sanzo si presenta: “Sono tornato perché credo in questa piazza”

Tempo di ufficialità e presentazioni in casa Acireale. Fabio De Sanzo è il nuovo allenatore che guiderà in Serie D i granata in un sempre infuocato girone I. Presso l’hotel “Orizzonte” De Sanzo si è presentato a stampa e città, presenti anche i due nuovi proprietari Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano, oltre che al DG Pasquale Leonardo e al DS Agatino Chiavaro.

Acireale, De Sanzo: “Il progetto serio era alla base del mio ritorno”

L’Acireale è pronto per affrontare una nuova stagione in Serie D. Infatti, dopo il cambio di società con l’arrivo del duo Di Mauro-Strano, è stato presentato il nuovo allenatore: Fabio De Sanzo. “Mi fa piacere trovare questo entusiasmo, – dice l’ex Gelbison – che dobbiamo subito frenare dal primo giorno. Come diceva il direttore, dobbiamo costruire qualcosa: questa città, questi colori, lo meritano“.

Credit: SerieD24.com

De Sanzo, inoltre, fa un appello unitario alla tifoseria acese per sostenere la squadra cittadina: “Ho scoperto che Acireale ha un sindaco e due presidenti, che non aveva. Bisogna dare una mano a questi colori, io sono tornato perché credo in questa piazza. In passato ho parlato del mio legame con questi colori gloriosi, e adesso sono tornato con un progetto serio, che era alla base per il mio ritorno. Vogliamo creare qualcosa di importante e ci sono le basi per farlo. Chiedo a tutti di creare qualcosa di unico: i tifosi sono l’anima del calcio e devono essere l’anima dell’Acireale. In questi anni abbiamo sofferto tanto, ma adesso è tempo di ricominciare tutti insieme“.

Credit: Davide De Maida

Il nuovo allenatore granata ha puntualizzato anche: “Chi viene qui, oltre me, deve capire dove arriva. Tante volte i cavalli di ritorno non vanno bene, ma io ho l’umiltà e l’orgoglio: voglio persone che capiscano cosa sia l’Acireale, cosa significa giocare per questa maglia.”

Il nuovo Acireale di De Sanzo: “Ripartiamo dal 3-5-2. I calciatori devono venire da noi, non il contrario”

La base di un progetto solido e un modello vincente. Il ritorno di De Sanzo è una certezza che ad Acireale si stia puntando a qualcosa di importante, ovvero una categoria che manca da fin troppo tempo. Lo stesso De Sanzo ha precisato di non aver richiesto nulla alla nuova società come calciatori: “Non ho chiesto nessun calciatore specifico, ma ho chiesto organizzazione e ci stiamo riuscendo. Questo è importante, è l’impronta del progetto serio. Adesso devono venire i calciatori da noi, non il contrario. Questo, è un punto di partenza che ci mancava“.

Credit: SerieD24.com

In conclusione De Sanzo si sofferma su tattica e il ritorno al Tupparello: “Acireale ripartirà dal 3-5-2? Si, poi l’interpretazione del calciatore sarà fondamentale. Finalmente abbiamo il nostro stadio, si può cominciare bene. Ancora non l’ho visto ma sono felice“.