Acireale, ufficiale il ritorno di Fabio De Sanzo

L’Acireale ha un nuovo allenatore. Si tratta di un caloroso ritorno, ovvero quello di Fabio De Sanzo. Infatti, nella stagione 2021/22 con la formazione granata è arrivato ad un passo dalla promozione in Lega Pro, in una sfida all’ultimo respiro con la Gelbison (poi vincitrice del girone I). La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì presso l’hotel “Orizzonte”.

De Sanzo torna all’Acireale: il comunicato ufficiale

Sarà quindi Fabio De Sanzo il nuovo allenatore dell’Acireale per la stagione 2023/2024 in Serie D. La formazione granata infatti sarà ancora allenata dall’ex allenatore della Gelbison, con cui ha vissuto i momenti più alti degli ultimi anni sportivi. Infatti, dopo lunghi anni di militanza nei dilettanti l’Acireale ha sfiorato la Serie C nel 2021/22 con in panchina, appunto, De Sanzo.

Una scelta oculata quella della nuova proprietà acese capeggiata dagli imprenditori Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano. La volontà è quella di fare un campionato importante dopo l’annata vissuta fra alti e bassi e che ha visto tre avvicendamenti in panchina. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Acireale nei propri canali social:

Credits foto: Davide De Maida