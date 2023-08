Allenamento congiunto, Catania-Ragusa 1-4: sconfitta per gli uomini di Tabbiani

Il Catania si sta preparando in vista dell’imminente campionato di Serie C girone C. Giorno 1 lo attende la delicata partita contro il Crotone di Zauli. Oggi si è tenuta al “Totuccio Carone” di Ragalna (CT) una seduta d’allenamento congiunto da 90 minuti contro il Ragusa di Giovanni Ignoffo, formazione che milita in Serie D. Il test è terminato con la vittoria degli iblei per 4-1. In rete per gli ospiti Monservigi, Maltese, Azzara e Manfrè. Per il Catania in gol Giuseppe De Luca su rigore al 67′. Sicuramente è calcio d’Agosto e si tratta di meri allenamenti congiunti. Però fra 10 giorni c’è la prima di campionato al Massimino e sicuramente questo k.o. darà materiale a Tabbiani su cui lavorare.

Catania, Rizzo: “Il 4-1 di oggi è una lezione che ci fa capire dove migliorare. Con il Crotone ci faremo trovare pronti”

A fine seduta d’allenamento ai microfoni dei giornalisti presenti ha parlato Giuseppe Rizzo, nuovo capitano del Catania di Tabbiani. Per lui contro il Ragusa ben 45 minuti nel ruolo di play davanti alla difesa nel 4-3-3. “Il mister mi sta provando in posizione di play, – dice il centrocampista rossazzurro – così come Ladinetti. Quest’oggi abbiamo cercato di mettere in pratica i movimenti su cui il mister chiede di lavorare, alcune cose sono riuscite e altre meno. Non siamo riusciti a sviluppare in modo ottimale tutte le nostre giocate. C’è anche da dire che il Ragusa ha fatto due eurogol. Da martedì rivedremo gli errori commessi, puntando a migliorare, consapevoli di dovere arrivare bene anche fisicamente all’esordio in campionato. Manca ancora qualcosina. Il 4-1 di oggi è una lezione che ci fa capire l’importanza di migliorare, lo faremo allenamento dopo allenamento”.

Poi il giocatore messinese parla anche del nuovo ruolo da capitano (lo scorso anno era il vice): “Cosa dico ai tifosi? Di venire in massa allo stadio perché ci divertiremo insieme. Per me è una grandissima emozione ripartire con questi colori, sono molto contento di essere rimasto e non vedo l’ora che inizi la stagione. Essere capitano di questa squadra è incredibile, già lo scorso anno sono stato il vice. Speriamo di fare bene. Perdere non è mai bello, però bisogna considerare il fatto che ci sono tanti ragazzi nuovi, il mister lavora su concetti diversi. Ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato. Col Crotone giocheremo davanti ai nostri tifosi, servirà una grande partita.”

Catania-Ragusa 1-4: il tabellino

CATANIA (4-3-3): Livieri (dal 45′ Bethers); Rapisarda, Castellini (dal 64′ Somma), Curado (dal 64′ Lorenzini), Mazzotta (dal 64′ Maffei); Zammarini, Rizzo (dal 45′ Ladinetti), Rocca (dal 64′ Palermo); Chiricò (dal 64′ Bocic), Sarao (dal 64′ Popovic), Marsura (dal 48′ De Luca). Allenatore: Luca Tabbiani

RAGUSA (4-4-2): Freddi; Bamba, Montervigi, Porcaro, Mbaye; Gigante, Garufi, Cess, Vitelli; Maltese, Azzara. A disposizione: Grasso, Camiolo, Cardinale, Guerriero, Magrì, Manfrè, Galletti, Patanè, Schembani, Sinatra, Veca, Virgillito. Allenatore: Giovanni Ignoffo

RETI: 4′ Montervigi (RAG); 8′ Maltese (RAG); 63′ Azzara (RAG); 67′ De Luca (CAT); 86′ Manfrè (RAG)